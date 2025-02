Van Nistelrooij reageert veelzeggend na schandalige bekeruitschakeling op Old Trafford

Ruud van Nistelrooij komt met een duidelijke reactie op het doelpunt van waardoor Leicester City vrijdagavond werd uitgeschakeld in de FA Cup. De verdediger van Manchester United stond overduidelijk buitenspel, maar door de afwezigheid van een VAR in deze fase van het toernooi bleef zijn rake kopbal staan en werd het diep in blessuretijd 2-1 voor The Red Devils.

Van Nistelrooij heeft uiteraard een rijk verleden als speler van Manchester United, waarvoor hij in vijf seizoenen exact 150 keer scoorde. Afgelopen zomer keerde hij als assistent van Erik ten Hag terug op Old Trafford. Na diens ontslag, eind oktober, stond hij zelfs vier wedstrijden als interim-manager aan het roer. In twee daarvan (eentje in de Premier League en eentje in de League Cup) was Leicester de tegenstander die met respectievelijk 5-2 en 3-0 werd verslagen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Buitenspeldoelpunt in 94ste minuut doet Van Nistelrooij das om bij terugkeer op Old Trafford

Na het aantrekken van Rúben Amorim was er voor Van Nistelrooij echter geen plaats meer in de technische staf van Manchester United. Nog geen maand na zijn vertrek vond de Nederlander in Leicester City alweer een nieuwe werkgever in de Premier League. Hoewel het in de competitie nog altijd niet bepaald crescendo gaat, leek Leicester vrijdagavond op weg naar in ieder geval een verlenging in de vierde ronde van de FA Cup. Tótdat Maguire in de vierde minuut van de blessuretijd raak kopte. Uit de herhaling bleek duidelijk dat de Engelsman op het moment dat Bruno Fernandes zijn vrije trap richting het doel slingerde buitenspel stond, maar die beelden werden dus niet gebruikt door de arbitrage en dus was de uitschakeling van Leicester een feit.

'Niet verloren in Fergie time'

Op Old Trafford wordt de blessuretijd ook wel Fergie time genoemd, aangezien Manchester United onder de legendarische manager Sir Alex Ferguson vaak in de absolute slotfase nog wedstrijden wist te beslissen. Van Nistelrooij verwijst daar ook naar voor de camera's van ITV: "We zijn niet verslagen Fergie time, maar we zijn verslagen in offside time", laat de trainer optekenen. In de studio van Viaplay, dat het duel in Nederland uitzond, was het ongeloof al even groot bij de analisten. "Ik snap dat je dit bij amateurclubs niet kan hebben, maar als er twee Premier League-ploegen tegen elkaar spelen, dan snap ik niet dat je dat niet automatisch hebt", sprak John van 't Schip over de absentie van een videoscheidsrechter. Extra wrang voor Van Nistelrooij: vanaf de volgende ronde is er wél een VAR aanwezig in het FA Cup-toernooi.

© Viaplay

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Robin van Persie wordt 340 kilometer verderop plots toegezongen: 'Ze wrijven het erin'

Robin van Persie werd toegezongen tijdens de bekerwedstrijd tussen Arsenal en Manchester United.