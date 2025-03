De meest waardevolle speler bij Ajax - Eintracht is van de Amsterdammers

Ajax en Eintracht Frankfurt staan op donderdagavond tegenover elkaar in de Europa League. Een blik op de transferwaardes van de spelers laat een significant verschil zien: de spelers van Eintracht zijn ruim honderd miljoen euro meer waard.

De Estimated Transfer Value (ETV) biedt inzicht in de financiële kracht van clubs en hun spelers. FootballTransfers, de bron van deze gegevens, berekent de waardes op basis van factoren zoals leeftijd, prestaties en contractduur. Dit geeft een actueel beeld van de marktwaarde van spelers wereldwijd.

De Estimated Transfer Value (ETV) is een schatting van de transferwaarde van voetballers wereldwijd. FootballTransfers, in samenwerking met SciSports, heeft een model ontwikkeld dat gebruikmaakt van machine learning en historische transferdata om deze waardes te berekenen. Factoren zoals leeftijd, positie, prestaties en contractduur worden meegenomen in de berekeningen. Dit model biedt clubs, spelers en fans een betrouwbaar inzicht in de marktwaarde van voetballers.

Ajax

De selectie van Ajax heeft een totale geschatte waarde van €204.011.200. De meest waardevolle spelers zijn Jorrel Hato (€41.879.867), Brian Brobbey (€33.401.551), en Josip Sutalo (€19.626.189). Ajax staat bekend om zijn focus op talentontwikkeling en het opleiden van jonge spelers, wat zich vertaalt in een selectie met veelbelovende talenten.

Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt heeft een totale selectie-waarde van €308.978.210. De meest waardevolle spelers zijn Hugo Ekitiké (€41.208.797), Elye Wahi (€27.368.479), en Arthur Theate (€22.951.801). In vergelijking met Ajax heeft Frankfurt een hogere totale selectiewaarde, wat de financiële mogelijkheden van de club onderstreept.

Top 5 meest waardevolle spelers per club

Ajax:

Jorrel Hato – €41.879.867 Brian Brobbey – €33.401.551 Josip Sutalo – €19.626.189 Kenneth Taylor – €18.393.145 Mika Godts – €14.037.094

Eintracht Frankfurt:

Hugo Ekitiké – €41.208.797 Elye Wahi – €27.368.479 Arthur Theate – €22.951.801 Hugo Larsson – €21.615.493 Robin Koch – €18.868.434

De top vijf meest waardevolle spelers van beide clubs laat zien dat Frankfurt een lichte voorsprong heeft in termen van individuele spelerwaardes.

