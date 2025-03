Eén Ajax-speler ‘is altijd de sjaak’ als Noa Vahle in beeld komt

verscheen donderdagavond voorafgaand aan het Europa League-duel van Ajax met Eintracht Frankfurt (aftrap 21.00 uur) voor de camera van Ziggo Sport. Volgens verslaggeefster Noa Vahle wordt de ervaren doelman ‘werkelijk waar altijd naar voren geschoven’ door Ajax voor het vaste interviewmoment.

Ziggo Sport is sinds dit seizoen in Nederland de rechthebbende zender van het Europese voetbal. De betaalzender heeft bij wedstrijden van Ajax het recht om voorafgaand aan de aftrap één speler van de Amsterdamse club te interviewen. “Remko Pasveer wordt werkelijk waar altijd naar voren geschoven voor dit interview, voorafgaand aan de wedstrijd”, onthult Vahle.

De verslaggeefster vraagt de Ajax-keeper tijdens het gesprek van donderdagavond of ‘al die interviews een hobby voor hem beginnen te worden’. “Een spraakzame man, hè”, reageert Pasveer met een knipoog. Daarna legt de keeper op een serieuzere toon uit dat sprake is van ‘een vaste roulatie bij Ajax’ met betrekking tot het geven van interviews.

“Ja, die is altijd de sjaak”, reageert presentator Wytse van der Goot langs het veld, nadat het interview met Pasveer geëindigd is. “Sinds dit seizoen doen we dat natuurlijk, interviewtjes voor de wedstrijd.”

Van der Goot vraagt de aanwezige analisten Theo Janssen en Wesley Sneijder vervolgens hoe zij als voetballers tegenover het geven van interviews voor wedstrijden stonden. “Je moet vaak best lang wachten voor wedstrijden. Je bent vaak al best vroeg op de club, dus ik denk dat dit voor sommige spelers wel een fijne onderbreking is. Sommige spelers staan er niet op te wachten en moet je er ook niet toe zetten. Maar voor sommige is dit gewoon een lekkere bijkomstigheid”, reageert Janssen.

Sneijder is met Janssen eens: “Mij had je dit ook gewoon kunnen laten doen. Ik was altijd ontspannen. En dat zie je ook Remko Pasveer. Die is lekker ontspannen, vandaar dat hij ook naar voren wordt geschoven. Dat is logisch.”

