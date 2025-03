Hevig bekritiseerde Ajacied krijgt steun uit onverwachte hoek: 'Niemand die dat kan'

Hij werd de afgelopen weken flink bekritiseerd, maar heeft een medestander gevonden. Valentijn Driessen maakt zich hard voor de buitenspeler van Ajax, die de assist gaf op de 1-1 van Anton Gaaei tijdens Ajax - AZ (2-2).

In de 58e minuut van de topper ging Gaaei de een-twee aan met Traoré. De speler uit Burkina Faso gaf de bal fraai met een hakje terug, waarna de Deense back kon opstomen richting het doel van Rome-Jayden Owusu-Oduro. De daaropvolgende schuiver van Gaaei belandde via de binnenkant van de paal in het net.

Driessen breekt in de podcast Kick-Off een lans voor Traoré, die dus de voorbereiding op de 1-1 verzorgde. "Degene die denk ik onderschat wordt, is Traoré. Dat begrijp ik ook wel, omdat hij ook veel balverlies lijdt. Af en toe doet hij geniale dingen. Er is geen enkele andere Ajacied die dat kan, dat hakje. Dat maakt gewoon het verschil."

De journalist van De Telegraaf vervolgt zijn lofzang. "En zo maakt hij meer acties. Wanneer hij aan de bal is, is er eigenlijk altijd rust. Sommige ballen mag hij wel wat beter geven of afmaken, maar dat is wel een creatieve speler die je vaak ziet bij Ajax." Sinds zijn overstap van Villarreal afgelopen zomer is Traoré een belangrijke speler voor Francesco Farioli geworden. In de competitie zijn zijn vijf doelpunten en vier assists 'oké' te noemen, al had hij op basis van Expected Goals wel één of twee doelpunten meer mogen maken. Met 82,4% passnauwkeurigheid scoort hij op dat gebied ook gewoon redelijk goed.

