Francesco Farioli meldt zich dag na topper op Instagram: 'Dat was tijdens Ajax - AZ waanzinnig'

Francesco Farioli heeft een dag na Ajax - AZ (2-2) een Instagram-bericht geplaatst. Daarbij blikt hij terug op het jubileumduel en praat hij over de fans en zijn eigen rol bij de club.

Ajax, dat op 18 maart 1900 werd opgericht, vierde afgelopen zondag zijn 125-jarig bestaan. De verjaardag van de club is eigenlijk dinsdag pas, maar de topper tegen AZ was de wedstrijd die daar het meest dichtbij gepland was. Farioli staat stil bij het grote moment. "125 jaar geschiedenis, glorie en erfgoed. Het was geweldig om (de verjaardag van) Ajax te vieren met legendes en fans. We zijn als technische staf trots dat we deel mogen uitmaken van zo een legendarische instituut en proberen de club terug te krijgen waar het moet zijn."

De Italiaanse trainer blikt ook terug op de periode vóór dit seizoen, toen Farioli voor een flinke klus stond. De eer van Ajax was aangetast, maar inmiddels hebben de Amsterdammers weer kleur op de wangen gekregen. "Toen we (de technische staf, red.) bij Ajax instapten, kenden we de situatie. We hebben ons toegewijd om alles uit deze groep spelers te halen, terwijl de spelers de club weer terug wilden krijgen waar het hoort."

LEES OOK: Zo voelt Dennis Higler zich na Ajax - AZ: 'Hij vindt dit echt verschrikkelijk'

Vervolgens maakt Farioli een groot compliment naar de eigen aanhang. "De fans van Ajax begrijpen en steunen ons de hele tijd, wat er ook gebeurt." Dat was ook te merken tijdens Ajax - AZ. "De sfeer in de wedstrijd tegen AZ was waanzinnig: energie, eenheid, empathie en verbinding, alles ineen. De fans helpen ons door problemen, moeilijkheden en obstakels heen. Bijna 55.000 mensen die 'met helm' met ons strijden; dat is de mentaliteit die we tot het einde moeten houden." De helm-referentie komt voort uit een actie van Farioli na de wedstrijd tegen Union Sint-Gillis (1-2). Tot slot zei de Italiaan nog: "De top van een berg is het dal van een ander, laten we blijven klimmen!"

