Zo voelt Dennis Higler zich na Ajax - AZ: 'Hij vindt dit echt verschrikkelijk'

Danny Koevermans denkt dat Dennis Higler afgelopen nacht erg slecht heeft geslapen. Het optreden van de leidsman is hét onderwerp van gesprek na de ontmoeting tussen Ajax en AZ (2-2). De scheidsrechter nam in de eerste helft al een aantal discutabele beslissingen en gaf in de slotfase een onterechte tweede gele en daarmee rode kaart aan Alexandre Penetra. Koevermans weet vrijwel zeker dat ook Higler dit ‘verschrikkelijk’ vindt.

Na de eerste 45 minuten in de Johan Cruijff ArenA had het er weinig van weg dat het duel tussen Ajax en AZ veel zou losmaken. Beide ploegen speelden een heel afwachtende eerste helft, waarin voor beide doelen zeer weinig gebeurde. Maar ook tijdens het eerste bedrijf leidde het optreden van Higler al tot commotie. Zo toonde de scheidsrechter Kenneth Taylor een gele kaart na vasthouden van Jordy Clasie, maar vergat hij Peer Koopmeiners om dezelfde reden een kaart te geven. Higler floot bovendien een veelbelovende voordeelsituatie van Ajax af. De Amsterdammers leken op weg naar een goede kans, maar de arbiter besloot het spel stil te leggen na een overtreding van Penetra op Brian Brobbey.

De Portugees werd in de tweede helft opnieuw op de bon geslingerd, wéér na een vermeende overtreding op Brobbey. Higler was resoluut en presenteerde Penetra zonder te twijfelen zijn tweede gele en daarmee rode kaart. In de herhaling was echter te zien dat de verdediger óók de bal speelde. De spelers van AZ reageerden vol ongeloof en nadat Maartens Martens naar hen het gebaar maakte om naar de zijkant te komen, leek Wouter Goes zelfs te opperen om naar binnen te gaan. Zover kwam het niet, maar het laatste woord over het optreden van Higler was daarmee natuurlijk niet gezegd. Koevermans, die zelf scheidsrechter is, wordt er eveneens naar gevraagd. “Ik wil er eigenlijk niet teveel over uitweiden. Alles is er denk ik wel over gezegd”, zo reageert de analist in gesprek met zijn werkgever ESPN.

“Ik denk dat niemand hoeft te twijfelen aan de integriteit van de scheidsrechters in Nederland”, zo vervolgt Koevermans. In de nasleep van Ajax - AZ plaatsen prominenten uit de Nederlandse voetballerij en sportjournalistiek openlijk hun vraagtekens bij Higler. Zo vragen Willem van Hanegem en Hugo Borst zich zelfs af of Higler nog wel moet terugkeren als scheidsrechter. Zover wil Koevermans dus niet gaan. “Maar ik denk dat één persoon slecht geslapen heeft vannacht en dat is Dennis Higler. Hij vindt dit echt verschrikkelijk, want hij wil, net als iedere scheidsrechter, foutloos fluiten”, aldus de voormalig profvoetballer van onder meer AZ en PSV.

