Ajax zorgt voor verbazing: 'Moet ervoor zorgen dat een club iedere Europese wedstrijd uiterst serieus neemt'

Jan de Jong, directeur van competitieorganisatie Eredivisie CV, is van mening dat Nederlandse clubs Europese wedstrijden serieus moeten nemen met het oog op de coëfficiëntenranglijst. Clubs hebben namelijk afgesproken dat goed presteren in Europees verband prioriteit heeft, omdat de ambitie is om structureel in de top zes van Europa te spelen. Ajax-trainer Francesco Farioli besloot voor het treffen met Eintracht Frankfurt (4-1) echter om zijn basiself compleet overhoop te gooien.

Nederlandse clubs die deelnemen aan bijvoorbeeld de Champions League, de Europa League of de Conference League krijgen de kans om het speelschema aan te passen. Zo kunnen clubs ervoor kiezen om een competitiewedstrijd voor een bepaald Europees duel te verplaatsen. Verder mogen de Europese deelnemers de eerste ronde in de TOTO KNVB Beker overslaan. Alle clubs profiteren ervan als Nederland in Europa goed voor de dag komt, aangezien de Europees spelende clubs een deel van hun premie afstaan aan de overige clubs.

Farioli verraste donderdagavond vriend en vijand met zijn basisopstelling voor de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. De Italiaanse coach besloot liefst tien andere namen, deels noodgedwongen, op te stellen. Hoewel de jonge Farioli de kritiek kreeg dat het zou gaan om een B-elftal, wilde de 35-jarige Ajax-trainer daar niets van weten.

Ook Eredivisie CV-directeur De Jong mengt zich nu in de discussie. "De zesde plek in Europa is topprioriteit voor alle clubs in de Eredivisie", vertelt hij in gesprek met Voetbal International. "Dat is hét gezamenlijke doel. Daar waren alle achttien clubs het roerend met elkaar over eens. Dat is al vrij uniek in het voetbal en daar werkt iedereen dan ook volop en actief aan mee. En dat werpt nu zijn vruchten af."

Handelt Ajax tegen de afspraken in?

Of Ajax conform de afspraken met de andere Eredivisionisten handelt? "De ECV is nadrukkelijk geen opstellingspolitie", reageert De Jong. "Dat is een individuele verantwoordelijkheid van een club. De zesde plek die we nu innemen is ook echt het succes van het collectief van achttien clubs. We spelen allemaal op gras en de Europese clubs worden zoveel als mogelijk gefaciliteerd. Daar is iedereen zeer van doordrongen."

"Één of twee plekken zakken scheelt zo maar tachtig miljoen euro op jaarbasis", bekent De Jong. "In een uiterst competitieve Europese markt kunnen we dat als klein land gewoonweg niet missen. Dat op zich zou er voldoende voor moeten zorgen dat een club iedere Europese wedstrijd uiterst serieus neemt", besluit de directeur van de Eredivisie CV.

