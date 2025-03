Farioli komt met update over blessure van Brobbey

Francesco Farioli hoopt dat de blessure van meevalt. In de openingsfase van de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax (0-1) moest Brobbey het veld verlaten. “Ik hoop dat het niets ernstigs is”, zegt Farioli na afloop tegen ESPN.

Ajax boekte in Zwolle de tiende competitiezege op rij. “Ja, daar zijn we trots op”, beaamt Farioli. “Zeker omdat we deze overwinningen boeken in een periode waarin we veel spelers moeten missen, ook spelers die in de winter zijn vertrokken. Vandaag kregen we ook te maken met een blessure bij Brobbey in de openingsfase. De spelers reageerden daar goed op.”

Journalist Cristian Willaert vraagt vervolgens hoe het gaat met Brobbey. “Het was een flinke tik voor zijn knie, heel pijnlijk. Ik hoop dat het niets ernstigs is, maar het was wel pittig.” Het uitvallen van Brobbey is een grote domper, zeker omdat collega-aanvallers Wout Weghorst en Christian Rasmussen al langere tijd geblesseerd zijn. Chuba Akpom werd in de afgelopen transferperiode verhuurd aan Lille OSC en dus ontbreekt het Ajax nu aan een echte spits. In Zwolle werd hij vervangen door Bertrand Traoré.

Farioli is over het grootste gedeelte van de wedstrijd tevreden. “Vooral in de eerste twintig minuten waren we slordig. Daarna groeiden we in de wedstrijd en stonden we wat hoger op het veld. We kregen wat meer kansen en in de tweede helft ging het nog beter. In het laatste kwartier gooide PEC alles in de strijd, met veel duelkracht en lange ballen. Daardoor raakten we wat controle kwijt over de wedstrijd, Ik was niet zo’n liefhebber van de eerste twintig en de laatste tien, maar de zestig minuten daartussen waren in orde”, aldus de trainer van de Eredivisie-koploper.

