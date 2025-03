Farioli looft Ajax-speler: 'Hij lijkt op het veld wel een 35-jarige speler'

Ajax-trainer Francesco Farioli is vol lof over , die in zijn ogen soms wel lijkt op een routinier. Daags voor zijn negentiende verjaardag speelde de verdediger zijn honderdste (!) duel in het eerste van Ajax. Farioli is dan ook onder de indruk van de jongeling.

"Dat hij de jongste Ajax-speler ooit met honderd officiële duels is, is opnieuw het bewijs dat hij een speler is die elke dag groeit in professionaliteit en de kwaliteit die hij levert", aldus Farioli op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (1-2 nederlaag). "Hij wordt morgen (vrijdag, red.) negentien, maar als je op het veld naar hem kijkt, dan lijkt hij wel een 35-jarige speler, in de goede zin van het woord. Hij doet het fantastisch en ik ben blij om hem in de selectie te hebben.”

Zelf kon Hato nog niet bepaald genieten van de bijzondere mijlpaal. "Vandaag is het niet echt een moment om dat te vieren”, aldus de linkspoot op de persconferentie. "Ik vind dat we onszelf tekort hebben gedaan. Natuurlijk hebben zij in de eerste helft grote kansen gehad. Maar die kregen wij in de tweede helft ook. Het vertrouwen is er dat we het volgende week kunnen rechtzetten.”

Centurion at 18 years of age - Jorrel Hato 💠#ForTheFuture 💯 pic.twitter.com/yhd738ct3c — AFC Ajax (@AFCAjax) March 6, 2025

