Rijkaard duikt ineens op bij Ajax en ziet talenten schitteren

Frenk Rijkaard heeft dinsdag een bezoek gebracht aan De Toekomst. Hij was op uitnodiging van Ajax aanwezig bij een training van de toptalenten uit de jeugdopleiding. Dat meldt De Telegraaf.

Deze training was dus niet voor spelers van Jong Ajax, maar meer voor spelers waar de Amsterdammers veel potentie in zien. Normaal gesproken verzorgt Francesco Farioli deze trainingen, maar de Italiaan kon deze keer niet vanwege het naderende duel bij Eintracht Frankfurt (donderdagavond). Fred Grim en Stef Wijlaars waren zijn vervangers.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop voerde Rijkaard met alle spelers een gesprek. Hierbij gaf de oud-voetballer aan waar er punten voor verbetering zijn, maar ook wat de spelers vooral zo moeten blijven doen. Van de jonge voetballers, waarvan er veel in de Onder 17, Onder 16 of Onder 15 spelen, was Damian van der Vaart de grootste naam.

LEES OOK: VVV-Venlo maakt Ajax belachelijk, krijgt reactie van de Amsterdammers en verwijdert video vliegensvlug

Rijkaard was tot 2013 bondscoach van Saoedi-Arabië en is daarna uit de voetballerij gestapt. De Ajax-icoon had genoeg gezien en wilde zijn tijd aan andere dingen besteden. Maar voor dit evenement maakte Rijkaard een uitzondering.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax casht flink na deal van twaalf miljoen euro

Ajax heeft een nieuwe sponsordeal gesloten die twaalf miljoen euro gaat opleveren.