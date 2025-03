Hélène Hendriks ziet 'gezwets van hoogste niveau' na oorwassing Ajax

Hélène Hendriks is niet te spreken over een interview dat Francesco Farioli gaf na de wedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Ajax (4-1). De presentatrice van Ziggo Sport beticht Farioli van ‘zwetsen van het hoogste niveau’. Ook Theo Janssen vindt dat de uitlatingen van Farioli ‘helemaal nergens op slaan’.

De trainer verklaarde voor de camera van Ziggo Sport waarom Ajax nog niet zo stabiel is als hij graag zou zien. “Als je in de transferwindow Devyne Rensch, Chuba Akpom en zes, zeven of acht andere spelers kwijtraakt, is het moeilijk om drie verschillende competities uit te komen. We weten hoe de club ervoor staat en hoe belangrijk het is voor de club om zich te plaatsen voor het nieuwe Champions League-seizoen. Nu moeten we ons weer voorbereiden. Morgen hebben een goede training hier in Frankfurt en daarna bereiden we ons zo goed mogelijk voor op de wedstrijd tegen AZ”, zei Farioli.

Na het zien van het interview reageert Hendriks: “Dit is toch gewoon zwetsen van het hoogste niveau?” Janssen antwoordt: “Ja, dit slaat echt helemaal nergens op. Als speler zou je zeggen: ‘Trainer, ben je niet goed bij je kop? Wij willen gewoon voetballen.’ Als ik het was, zou ik hebben gezegd: ‘Dit accepteer ik niet, ik wil gewoon spelen.’ Het is een belangrijke wedstrijd waarin je jezelf kunt laten zien.”

Jan van Halst ziet de spelers vooral zeggen dat ze het plan van Farioli volgen. “Wat volgen ze dan?”, vraagt Janssen. “Zij weten ook: als ze kritisch zijn, dan zal de trainer zeggen: ‘Blijf maar even wat vaker op de bank zitten.’ Het is ook iets van nu. Iedereen is volgzaam en luistert naar wat de trainer zegt. Je mag er af en toe ook wel tegen in gaan. Als ik werd geïnterviewd na afloop, zou ik zeggen dat het een waardeloze wedstrijd was en dat we gewoon een verkeerde keus hebben gemaakt.” Van Halst vult evenwel aan: “Eén ding: als je kampioen wordt, is alles geoorloofd.”

