Kees Kwakman heeft bijna medelijden met Ajax-speler, Perez vindt hem juist 'heel eentonig' worden

was de afgelopen weken op dreef in de Eredivisie en werd zelfs verkozen tot speler van de maand in februari, maar zondagmiddag was er op bezoek bij Almere City geen hoofdrol voor hem weggelegd. Sterker nog: de aanvalsleider van Ajax kwam in Flevoland amper in het stuk voor. Kees Kwakman heeft met hem te doen. Volgens de analist is het voor Brobbey ‘heel moeilijk’ om tot kansen te komen bij Ajax. Kenneth Perez kan zich daarin vinden, maar is wel van mening dat Brobbey ‘heel eentonig’ begint te woorden.

Brobbey was in het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax. De Amsterdammer was vooral in de Eredivisie goed op schot en speelde zich in de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland. Na de zomer gaat het echter een stuk minder van een leien dakje bij Brobbey. De beresterke spits worstelt al vanaf het begin van het seizoen met zijn vorm en vindt slechts mondjesmaat het doel. Voor de winterstop was hij slechts één keer trefzeker in de Eredivisie. De afgelopen weken was hij echter goed op dreef. Zo scoorde hij in de maand februari in alle thuiswedstrijden: tegen Feyenoord, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles was het raak.

Brobbey zal dus met veel zelfvertrouwen hebben toegewerkt naar het duel met Almere City, maar in Flevoland kwam hij niet tot nauwelijks in het spel voor. “Die arme Brobbey… Die staat daar dan elke keer in de tweede helft in zijn eentje voorin. Niemand die aansluit, zelfs niet als hij een lange bal krijgt. De aanvallers die ook niet denken: nou, we gaan nog op zoek. Die jongen…”, zo had Kwakman zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN bijna medelijden met Brobbey. Perez denkt er anders over. Volgens de Deen is het niet meer dan logisch dat Brobbey weinig in het spel van Ajax voorkomt. “Dan kun je wel zeggen: die ‘arme’ Brobbey. Maar ze staan met 1-0 voor, waarom zouden ze met negen man naar voren lopen? Eigenlijk zoals we zojuist bespraken over PSV, dat ze allemaal naar voren lopen.”

LEES OOK: Opmerkelijk interview van Jeroen Rijsdijk, die tótáál niet onder de indruk is van Ajax

Kwakman begrijpt echter net zo goed dat Ajax ervoor kiest om vanuit de controle te spelen. “Ik zeg ook zeker niet dat ze dat moeten doen (met z’n allen naar voren lopen, red.), maar voor hem is het echt ontzettend moeilijk om tot iets te komen in deze wedstrijd”, doelde Kwakman op het geringe aantal momenten dat Brobbey in de uitwedstrijd tegen Almere City in de buurt van het vijandelijke doel kwam. “Daar ben ik het helemaal mee eens, maar ik moet wel zeggen, wederom: hij doet élke keer hetzelfde”, zo reageerde Perez op zijn collega. “Het is duels aangaan en dat de hele tijd. Ik vind het wel heel eentonig worden”, aldus de voormalig spelmaker van onder meer AZ, Ajax, PSV en FC Twente. Ook tegen Almere City voerde Brobbey, vooral in de eerste helft, veel lijf-aan-lijfgevechten uit met zijn directe tegenstanders. Hij stond er één keer goed voor om binnen te tikken, maar toen besloot ploeggenoot Mika Godts tot eigen succes te gaan, tot woede van Brobbey.

