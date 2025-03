Kieft en Van der Gijp ergeren zich: 'Vreselijke jongen van Ajax, hoe heet hij?'

Marijn Beuker heeft zondagochtend geen goede indruk gemaakt op Wim Kieft. De directeur voetbalzaken van Ajax was aanwezig bij het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. Kieft stoorde zich aan de wijze waarop Beuker vragen ontweek, bijvoorbeeld over Simon Tahamata. Volgens René van der Gijp had Beuker de uitnodiging moeten afslaan.

"Ik vond het wel een goede uitzending met Aad de Mos, Henk ten Cate en die vreselijke… Hoe heet die jongen van Ajax? Jezus, man”, zegt Kieft maandag bij de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Het ging over Simon Tahamata en je zag hem denken: ‘Wat mag ik zeggen, wat mag ik niet zeggen?’ Hans vroeg terecht: ‘Ga je nou Tahamata terughalen of niet?’ Hij reageerde: ‘We proberen altijd oud-spelers…’ Er kwam gewoon geen antwoord!”

“Zeg dan gewoon dat je klaar bent met Simon Tahamata en dat je er geen zin in hebt, hoe kut dat antwoord ook is. Het was een heel ongemakkelijke jongen”, vat Kieft samen, waarna hij bijval krijgt van Michel van Egmond. “Het was ongemakkelijke tv, er was bijna niet doorheen te komen.”

René van der Gijp vindt dat voetbalbestuurders de media beter kunnen mijden. “Alle mensen op die posities, zoals Marijn Beuker en Alex Kroes, moeten gewoon niet op tv verschijnen, want ze zeggen toch niets. Vanuit hun functie kunnen ze niets zeggen. Blijf dan weg! Als je wel wat gaat zeggen vanuit zo’n functie, zoals de scheidsrechter die bij ons aan de bar zit (Bas Nijhuis bij Vandaag Inside, red.)… Die krijgt geen goede wedstrijden meer. Ze vinden het niet leuk dat hij af en toe bij ons zit en een grapje maakt. Hij heeft daar gelukkig schijt aan.”

Wat zei Beuker over Tahamata?

Volgens Beuker heeft Ajax goed contact met Tahamata, die verdeeld over twee periodes in totaal zo'n vijftien jaar werkzaam was als techniektrainer in de jeugdopleiding. Ongeveer een jaar geleden vertrok hij plots om een voetbalschool op te richten in Berlijn. “Ik heb heel kort met Simon samengewerkt. Toen ik kwam, kondigde hij snel zijn vertrek naar Duitsland aan. Met hem werken was heel prettig. Het is een energieke man”, zei de directeur. “Met Simon zijn we goed in contact. Een terugkeer is iets om naar te kijken. Wat wil hij, wat willen wij en wat past? Laten we het daar eerst met hem over hebben. Ik vind het een fantastische trainer voor de jeugd en we staan altijd open voor een terugkeer. Maar dat is niet eenvoudig.”

