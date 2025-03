Rode kaarten Higler tijdens Ajax - AZ krijgen staartje: Gaaei en Mateos weten waar ze aan toe zijn

en Felipe Sánchez Mateos gingen op twee verschillende manieren over de schreef tijdens Ajax - AZ (2-2) en zijn nu door de KNVB geschorst. De assistent moet één wedstrijd toekijken, terwijl de rechtsback een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, aan de broek heeft gekregen.

De gemoederen tijdens Ajax - AZ liepen hoog op. Eigenlijk was dat vooral het geval tijdens de tweede helft, maar Mateos liet zich ook voor rust al gaan. De Spanjaard kwam verhaal halen bij de vierde official Ingmar Oostrom na een vermeende overtreding van Peer Koopmeiners. Omdat hij emoties de overhand bleven houden, werd hij uiteindelijk door Dennis Higler met twee gele kaarten naar de tribune gestuurd. Hij moet de uitwedstrijd tegen PSV van 30 maart vanaf de tribune bekijken.

Artikel gaat verder onder video

Ook Gaaei ging over de schreef, maar dan op een andere manier. De Deen ging in de 72e minuut te fel door op Zico Buurmeester en plaatste zijn voet op de enkel van de speler van AZ. Die had daar vervolgens flink last van, maar Higler beoordeelde het oorspronkelijk als een gele kaart. Na ingrijpen van de VAR werd alsnog de rode kaart aan Gaaei getoond.

De schade was tijdens de wedstrijd al aanzienlijk, doordat Ajax met tien man verder moest, maar Francesco Farioli zal zijn rechtsback nog wat langer moeten missen. De KNVB heeft Gaaei voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Dat betekent dat hij PSV-uit en NAC Breda-thuis (6 april) zal moeten missen.

