Treurige ontwikkeling rond Hakim Ziyech, voormalig politicus neemt het woord 'tragisch' in de mond

groeide tijdens zijn periode bij Ajax uit tot absolute publiekslieveling en misschien wel de beste voetballer op de Nederlandse velden, maar is er na zijn stap naar het buitenland niet tot nauwelijks in geslaagd zijn kunsten te vertonen. Lodewijk Asscher noemt het ‘tragisch’ dat Ziyech bij de clubs ná Ajax niet het niveau van zijn jaren in Amsterdam heeft kunnen aantikken. De voormalig politicus is een groot fan van de international van Marokko en heeft hem opgenomen in zijn favoriete Ajax-elftal aller tijden.

De toekomst van Ziyech hield de gemoederen in de zomer van 2016 flink bezig. De creatieveling van op dat moment FC Twente werd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Ajax, maar in gesprek met het eigen clubkanaal liet toenmalig technisch directeur Marc Overmars weten dat hij de linkspoot niet naar Amsterdam zou gaan halen. Na de dramatische uitschakeling door Rostov in de voorronde van de Champions League besloot Overmars tóch over te gaan tot actie. Ajax telde elf miljoen euro neer voor de komst van Ziyech, die tijdens zijn eerste seizoen in de hoofdstad meteen een groot aandeel had in het bereiken van de Europa League-finale.

Ziyech beleefde zijn absolute hoogtepunt in Amsterdam in het seizoen 2018/19. De linkspoot was een van de absolute smaakmakers in het elftal van trainer Erik ten Hag en speelde een cruciale rol in het winnen van de landstitel en KNVB-beker én het bereiken van de halve finale van de Champions League. Ajax slaagde er vervolgens in om Ziyech binnenboord te houden, maar in de zomer van 2020 maakte hij dan toch de lang verwachte overstap naar het buitenland. Chelsea had liefst veertig miljoen euro voor hem over, maar ondanks een hoopvolle start mondde dat huwelijk uit in een teleurstelling. Na het mislopen van een tijdelijke transfer naar Paris Saint-Germain vertrok Ziyech in de zomer van 2023 naar Galatasaray. Daar slaagde hij er echter ook niet in het niveau van zijn Ajax-tijd aan te tikken. Sinds begin dit kalenderjaar speelt Ziyech voor het Qatarese Al-Duhail SC.

Asscher noemt verloop loopbaan Ziyech ‘tragisch’

Ziyech is daarmee naar de achtergrond verdwenen, maar Asscher is hem nog niet vergeten. De voormalig partijleider van de Partij van de Arbeid is een groot fan van Ziyech, zo blijkt wel uit het feit dat hij hem heeft opgenomen in zijn favoriete Ajax-elftal aller tijden. Asscher startte bovendien in 2019 nog een petitie om Ziyech in Amsterdam te houden. Die leverde ruim 27.000 handtekeningen op. “Dat was een grapje, maar het is tragisch dat hij nooit meer zo goed is geweest als in zijn Ajaxtijd”, zo zegt Asscher in gesprek met Het Parool. “Ziyech is een heel creatieve voetballer, hij strooide met passjes en bracht prachtig straatvoetbal naar de ArenA.” Ziyech droeg uiteindelijk 165 keer het shirt van Ajax, goed voor 49 doelpunten en 75 assists.

De 64-voudig international van Marokko was vorig jaar nog even te bewonderen op de Nederlandse velden. Tijdens het duel tussen AZ en Galatasaray in de competitiefase van de Europa League mocht hij een paar minuten voor tijd invallen. Voor zijn nieuwe club Al-Duhail SC speelde hij vooralsnog vijf wedstrijden. Ziyech maakte afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Al-Ahli SC zijn eerste doelpunt sinds zijn vertrek bij Galatasaray, waarvoor hij in 34 wedstrijden acht keer trefzeker was en vijf assists verzorgde.

Hakim Ziyech scores first goal in Qatar with a trademark free-kick 🇶🇦 pic.twitter.com/4sndhnmaUh — GOAL (@goal) March 11, 2025

