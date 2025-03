Menno Geelen komt met geweldig nieuws voor Ajax-fans

Menno Geelen, de interim-algemeen directeur van Ajax, brengt in een interview met ESPN-journalist Cristian Willaert goed nieuws naar buiten voor fans van de club. Ajax is financieel gezond volgens de bestuurder, ondanks het mislopen van Champions League-voetbal.

Check het liveverslag van Ajax - AZ hier!

Geelen vertelt voor de camera’s van ESPN dat Ajax er financieel veel beter voor staat dan vorig seizoen. Ook legt de algemeen directeur ad interim uit hoe de zorgen zijn ontstaan: “De afgelopen jaren hebben we begroot op Champions League-deelname, maar door corona en het mislopen van de Champions League kwamen onze kosten hoger uit dan de inkomsten.” Geelen beschrijft hoe Ajax de financiële zorgen weg heeft kunnen nemen: “Daarom hebben we moeten snijden in de kosten en ook de salarissen aangepast aan ons Europese niveau. Spelen we in de Europa- of Conference League, dan zijn de salarissen lager. We maken Ajax financieel duurzamer.” Geelen vat de situatie samen met een hele geruststellende boodschap voor de Ajacieden: “Financiële problemen hebben we eigenlijk niet meer. Ajax staat niet rood, we hebben geen leningen en er staat nu al genoeg op de bank.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Tirade Sneijder bij Eintracht - Ajax verklaard: 'Heeft nog nooit een belangrijke functie gehad'

Willaert schetst de verwachtingen van Ajax-supporters na het horen van zulk goed nieuws: “Volgens mij denken heel veel supporters: ‘Nou, dan kunnen we Brobbey, Taylor en Hato gewoon binnenboord houden, nog een paar hele goede spelers erbij halen en volgend jaar gewoon weer lekker de kwartfinale van de Champions League halen’. Behoort dat tot de mogelijkheden?” Geelen antwoordt grappend: “Hoezo de kwartfinale maar?”

'We zijn er nog niet'

Geelen gaat ook serieus in op de opmerking en benadrukt wel het belang van het eindigen in de toptwee: “De verschillen tussen de Europa League en de Champions League zijn dit jaar nog groter geworden. Het zou Ajax enorm helpen om ons te kwalificeren, maar we zijn er nog niet. Eerst de tweede plek veiligstellen.” Geelen stelt: “Financieel staan we er een stuk beter voor dan vorig jaar, maar dat de Champions League helpt is evident. Een club als Ajax moet altijd spelers verkopen. Je houdt het liefst je spelers altijd vast, maar bij Ajax zijn we gewend dat de beste spelers een stap maken. Dat is ook iets waar we heel trots op zijn.”

Directeur Menno Geelen benadrukt belang Champions League, maar brengt positief Ajax-nieuws:



"Financiële problemen hebben we eigenlijk niet meer" — ESPN NL (@ESPNnl) March 16, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tientallen Ajax-fans zetten geschenk ter ere van 125-jarig bestaan direct op Marktplaats

Leden van de Supportersvereniging Ajax kregen ter ere van het 125-jarig bestaan van hun favoriete club een bijzonder geschenk.