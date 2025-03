'125-jarige elftalfoto van Ajax kan regelrecht de prullenmand in'

De veldspelers van Ajax verschenen zondag in een speciaal jubileumtenue voor de wedstrijd tegen AZ, ter ere van het 125-jarig bestaan van de club. Doelman Matheus had echter zijn 'gewone' keeperstenue aan, want voor hem was geen speciaal tenue gemaakt. Een gemiste kans, vindt voormalig Ajax-doelman Nick Hengelman.

“De 125-jarige elftalfoto kan regelrecht de prullenmand in”, schrijft de 35-jarige Hengelman, die in het seizoen 2020/21 onder contract stond bij Ajax, in een column op zijn persoonlijke website. “Daar staan werkelijk waar tien prachtige shirts op de foto en, en je keeper. Een gemiste kans, zoals ze zo vaak de keeper niet meenemen in dit soort feestpartijen. Laten we hopen dat de volgende marketeer wél rekening houdt met alle elf spelers."

Hengelman voegt met een knipoog toe dat het blauwe shirt van voormalig Ajax-keeper Henk Grim, ter ere van het 100-jarig bestaan in 2000, ‘ook geen geluk’ bracht. “Maar wel een prachtige foto!” De spelers, inclusief de keeper, droegen toen ook een speciaal tenue. De wedstrijd tegen FC Twente ging met 0-1 verloren. In een terugblik op de eigen clubwebsite schreef Ajax er in 2023 zelf over: “De niet bijster elegante en zware shirts leken de Ajacieden meer in de weg te zitten dan kracht te geven.”

'Gladiatoren van Ajax afgestopt'

Hengelman is verder goed te spreken over de sfeeracties in de Johan Cruijff ArenA voor de aftrap. “De rook trok weg de hemelpoorten in en de fans hadden er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat hun spelers, hun strijders, vanaf de eerste minuut als hondsdolle stieren tekeer konden gaan. Vandaag zou AZ vanaf de eerste seconden te zien krijgen dat er in Amsterdam niets te halen viel. Maar niets was minder waar.” De VAR-interventies haalden het tempo volgens Hengelman uit de wedstrijd. “De gladiatoren werden teruggefloten door de VAR. Minutenlang onderbrak de VAR het plan van de supporters, omdat ze niet konden zien of de bal rond of vierkant was. Wat de supporters restte, was een doodnormale start van een voetbalwedstrijd.”

