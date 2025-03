Sterspeler van Ajax verkrampt en wordt behandeld met ijs

Ajax-middenvelder moest zondagmiddag in het uitduel bij PEC Zwolle (0-1) gewisseld worden vanwege pijn aan zijn been. De matchwinner moest daarna op de bank met ijs worden behandeld. Taylor neemt na afloop voor de camera's van ESPN de grootste zorgen weg en verwacht er donderdag in Frankfurt 'gewoon' weer bij te zijn.

Taylor bezorgde een opnieuw niet al te goed spelend Ajax zondag de volle buit in Zwolle. De middenvelder nam na een klein uur spelen het doel van PEC onder vuur, maar zag hoe zijn pegel via de hand van tegenstander Anselmo García Mac Nulty naast het doel van keeper Jasper Schendelaar belandde. Arbiter Bas Nijhuis bekeek de beelden op advies van de VAR terug en wees naar de stip, waarna Taylor kalm bleef en uit de strafschop de enige treffer van de middag liet aantekenen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax doet ultieme poging bij de UEFA: 'Denken dat de regels dit toestaan'

Het einde van de wedstrijd zou Taylor niet halen: in de slotfase haalde trainer Francesco Farioli de matchwinner naar de kant en mocht Branco van den Boomen het duel uitspelen. Op beelden van ESPN is te zien hoe het been van Taylor op de bank direct wordt ingepakt met ijs. De middenvelder bezweert dat er niets ernstigs aan de hand is: "Het is oké. Ik voelde een beetje last, maar niet heel extreem veel pijn", zegt Taylor voor de camera's van de betaalzender.

LEES OOK: Farioli komt met update over blessure van Brobbey

"In de rust had ik al een beetje dat ik iets voelde, toen liep ik het een beetje weg", vervolgt Taylor. "Later kwam het weer wat meer op, toen deed het op een gegeven moment wel echt pijn, dat ik niet meer heel goed kon lopen. Maar het voelt nu wel weer wat beter, het is oké." De supporters hoeven dan ook niet te vrezen dat Taylor er aanstaande donderdag niet bij kan zijn als Ajax afreist naar Duitsland voor de returnwedstrijd in de achtste finale van de Europa League. In het uitduel bij Eintracht Frankfurt moeten de Amsterdammers de 1-2 thuisnederlaag van afgelopen week goed zien te maken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lichaamstaal van Bas Nijhuis verraadt alles, vlak voor penalty Ajax

Bas Nijhuis gaf met duidelijke tegenzin een strafschop aan Ajax tegen PEC Zwolle.