Grootste naam in Ajax-opstelling tegen Frankfurt krijgt er flink van langs: ‘Grote fout geweest’

was donderdagavond - op papier althans - de grootste naam in de opstelling van Ajax voor de return tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League, maar kwam er evenals zijn ploeggenoten totaal niet aan te pas. Sterker nog: de sterkhouder liep ‘gedemotiveerd’ over het veld en stelde allesbehalve een goed voorbeeld voor de anderen. Dat stellen kritische Ajax-supporters. Ook Henk Spaan was niet onder de indruk van Berghuis en spreekt van een verkeerde lichaamshouding.

Ajax stevent met een voorsprong van acht punten op PSV en nog ‘maar’ negen wedstrijden te gaan af op de landstitel, maar het aandeel van Berghuis is vooralsnog nihil geweest. De 33-jarige buitenspeler gold voorafgaand aan het seizoen als een van de spelers die de ploeg van trainer Francesco Farioli bij de hand moesten gaan nemen. Hij beleefde een prima start van het seizoen, met goede optredens in de voorrondes van de Europa League, maar een opgelopen blessure aan het einde van augustus hield hem dik twee maanden aan de kant. Sinds zijn rentree heeft hij slechts mondjesmaat zijn klasse kunnen etaleren. Berghuis kwam dit seizoen tot op heden 33 keer in actie, maar scoorde slechts twee keer en verzorgde ook ‘maar’ vijf assists.

Donderdagavond was Berghuis, samen met Davy Klaassen, de ‘grootste’ naam in de sterk gewijzigde opstelling van Ajax voor het tweede duel met Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League. Berghuis stond geposteerd als rechtsbuiten, maar slaagde er op die positie geen moment in zijn stempel te drukken. Sterker nog: de 46-voudig international liep er verloren bij. Dat bleef niet onopgemerkt. Berghuis was op X het mikpunt van kritiek bij zijn eigen supporters. “Je kan met tien anderen spelen, maar als spelers als Berghuis er opzichtig met de pet naar gooien laat je die jonge gasten wel echt in de steek”, zo schreef Bart Sanders, bekend van de Pantelic Podcast. Zijn volgers waren het met hem eens. “Berghuis moet zich echt kapot schamen”, zo reageerde iemand. Een ander schreef cynisch: “Wat een leider, nog twee seizoenen genieten voor een paar miljoen per jaar.”

Had Ajax zijn aflopende contract wel moeten verlengen?

Berghuis was in het bezit van een aflopend contract, maar zette vorige maand zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2027. “Grote fout geweest om Berghuis te verlengen. 9/10 wedstrijden enorm slecht en lui, snap niet waarom Ajacieden hem nog verdedigen”, zo uitte een supporter kritiek op het besluit om het contract van Berghuis open te breken. De linkspoot zal snel een hoger niveau moeten aantikken om de kritische aanhang te overtuigen dat zijn contractverlenging een goed besluit is geweest. “Een gedemotiveerde Berghuis is echt 0,0 waard voor deze ploeg. Sterker nog, zijn instelling slaat over op alle spelers”, zo klonk het. Volgens een ander zit bij Berghuis ‘al drie jaar de sleet er op’. “Te laat doorselecteren is gevaarlijk.”

Het moge duidelijk zijn dat Berghuis donderdagavond niet heeft laten zien waarom Ajax zo graag langer met hem door wilde gaan, al was het voor hem natuurlijk ook lastig om uit te blinken in een elftal dat kwalitatief veel minder is dan de ‘A-keus’. Dat betekent natuurlijk niet dat hij er met de pet naar kon gooien. “Dat Steven enorm zijn best deed, kunnen we niet zeggen. Karakteristiek balverlies in de 29ste minuut werd gevolgd door een karakteristieke wandelpas terug. Voor deze opstelling was hij echt te goed, sprak de lichaamstaal”, zo is Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten - Berghuis krijgt er vijf - op de website van Het Parool eveneens kritisch. Ajax en Berghuis krijgen zondag de kans om zich in de topper tegen AZ te herstellen van de nederlaag in Frankfurt, al verwacht Wesley Sneijder dat de linkspoot op de bank begint.

