Tegenstrijdige geluiden over meespelen Brobbey tegen Frankfurt

Ajax neemt het donderdagavond zonder op tegen Eintracht Frankfurt, zo weet ESPN. De spits raakte afgelopen weekend geblesseerd in het duel met PEC Zwolle. Volgens De Telegraaf hoopt Ajax nog altijd op het meespelen van Brobbey en wordt er pas woensdag een knoop doorgehakt.

Brobbey liep afgelopen weekend een blessure op in de wedstrijd van Ajax op bezoek bij PEC Zwolle (0-1). Na bijna een kwartier voetballen ging de spits ineens op de grond zitten in de middencirkel, waarbij hij naar de zijlijn gebaarde. Na een eerder luchtduel met twee spelers van PEC had de aanvaller te veel last van zijn knie. Na afloop van de wedstrijd gaf Farioli aan te hopen dat de blessure mee zou vallen, maar dat de knie van Brobbey wel een flinke klap had gekregen.

Nu lijkt het erop dat Brobbey meer last heeft van de blessure dan zijn trainer had gehoopt. Volgens ESPN is de spits namelijk niet inzetbaar in het cruciale uitduel met Eintracht Frankfurt. In de return van de achtste finale van de Europa League moet Ajax een achterstand van 2-1 goedmaken, nadat de Duitsers vorige week zegevierden in Amsterdam. Ook Wout Weghorst kampt nog altijd met een blessure en is zodoende niet inzetbaar in Duitsland. Volgens ESPN geldt Brobbey ook als twijfelgeval voor AZ-thuis van komend weekend.

De Telegraaf komt met ander geluid

Waar ESPN zeker weet dat Brobbey niet mee zal doen tegen Frankfurt, is De Telegraaf een stuk terughoudender. De spits herstelt volgens de krant namelijk volgens schema en maakt hij nog altijd kans om mee te doen aan de wedstrijd in Duitsland. Ajax zou woensdag een beslissing nemen over het meespelen van Brobbey tegen Frankfurt. Is de aanvaller niet inzetbaar, zou hij het duel van komend weekend met AZ moeten halen.

Nieuws: Brian Brobbey mist de return van Ajax tegen Eintracht en is een twijfelgeval voor AZ-thuis ❌ — ESPN NL (@ESPNnl) March 11, 2025

