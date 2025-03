Farioli wordt gewaarschuwd: 'Ajax-supporters gaan dit niet nog een jaar pikken'

Francesco Farioli krijgt een duidelijke waarschuwing van Theo Janssen. In Studio Voetbal stipt de oud-middenvelder aan dat de supporters van Ajax op dit moment zeer tevreden zijn over het functioneren van de Italiaan, maar dat zij de komende jaren niet langer genoegen zullen nemen met de manier waarop de resultaten momenteel tot stand komen.

Farioli was de afgelopen week volop onderwerp van gesprek. De Italiaanse trainer besloot donderdag een groot aantal vaste krachten rust te gunnen in het Europa League-duel bij Eintracht Frankfurt, dat Ajax vervolgens met 4-1 versloeg en daarmee uitschakelde in de achtste finales. Drie dagen later, met tien nieuwe namen in de basiself, eindigde het Eredivisieduel met AZ in een 2-2 gelijkspel. Ajax gaat daardoor met zes punten voorsprong op PSV de interlandbreak in en reist in de eerstvolgende speelronde, op 30 maart, af naar Eindhoven voor een mogelijk cruciaal duel in de strijd om de landstitel.

De opstelling in Frankfurt én het voetbal dat Ajax dit seizoen speelt komen Farioli op veel kritiek te staan, maar Pierre van Hooijdonk denkt er anders over. "Kom op hé, dit is gewoon een toptrainer", stelt de oud-spits. "Wat je ervan mag vinden, maar als je met dít Ajax gewoon zes punten los staat in de competitie... Die waardering, die krijgt hij eigenlijk helemaal niet. Ja, van de supporters, dat voel je in het stadion. Wij hebben het allemaal over het voetbal, maar moet je dan met déze selectie blind op de aanval gaan spelen, Theo?", vraagt Van Hooijdonk aan tafelgenoot Theo Janssen. "Honderd procent niet", reageert de oud-middenvelder. "Ik snap volledig wat hij doet, dat hij verdedigend speelt en heeft gezorgd dat het achterin goed staat. Dat heeft hij harstikke goed neergezet."

"Alleen: je wil meer en je verwacht meer. En dat krijgen we niet", vervolgt Janssen. "De Ajax-supporters zijn nu allemaal tevreden, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar die gaan dit nog een jaar of twee jaar pikken denk ik, dat Ajax op deze manier voetbalt. Vanuit de omschakeling." Van Hooijdonk stipt daarop aan dat de huidige selectie van de Amsterdammers simpelweg niet geschikt is voor dominant, aanvallend voetbal. Ibrahim Afellay denkt dat de trainer daar zelf ook een negatieve rol in speelt met zijn rigoreuze roulatiebeleid: "Je kan ook geen vastigheid creëren als je zó vaak wisselt, Pierre. Dan kun je geen patronen creëren in je speelstijl."

