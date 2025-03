Van der Gijp gaat stuk na uitschakeling Ajax: 'Wat was 'ie kwaad, die kleine'

René van der Gijp heeft zich kostelijk geamuseerd om Wesley Sneijder, die donderdagavond als analist voor Ziggo Sport aanwezig was bij de returnwedstrijd tussen Eintracht Frankfurt en Ajax in de Europa League. De oud-middenvelder wond zich enorm op over de uitschakeling van zijn vroegere werkgever, tot hilariteit van Van der Gijp.

Ajax keek halverwege het duel al tegen een 2-0 achterstand aan, Sneijder liep in zijn rustanalyse al helemaal leeg. "Ik vind dit echt verschrikkelijk om te zien. Je moet je kapot schamen, echt waar", sprak de recordinternational van Oranje onder meer. De teller stokte in de tweede helft uiteindelijk bij een 4-1 nederlaag voor de Amsterdammers, Sneijder was na afloop vooral verbolgen over de sterk gewijzigde opstelling waarmee Francesco Farioli zijn elftal het veld in stuurde ('Ze kunnen zogenaamd geen drie wedstrijden in een week aan. Flikker op! Sorry dat ik het zeg') en stelde daarna onomwonden dat Ajax komende zondag gaat verliezen van AZ.

In Vandaag Inside brengt presentator Wilfred Genee de uitschakeling van Ajax ter sprake. Van der Gijp begint gelijk breed lachend over de analist: "Wat was die kwaad, die kleine Sneijder. Die heeft zes uur in de auto gezeten natuurlijk, die moet morgenochtend nog terug uit Frankfurt." Genee spreekt zijn verbazing uit over de opstelling van Farioli, die een waslijst aan vaste krachten buiten zijn basisformatie liet: "Je kan daar toch makkelijk een goed resultaat boeken? Ajax heeft acht punten voorsprong, maar Farioli denkt dat hij de titel nog kan verspelen." Van der Gijp lacht: "En Sneijdertje, hij zei dat Ajax zondag ook gaat verliezen."

Derksen: 'Farioli past helemaal niet bij Ajax'

Johan Derksen toont zich andermaal kritisch op Farioli. "Die man wordt gered door de omstandigheden dat de resultaten heel goed zijn", steekt de oud-hoofdredacteur van Voetbal International van wal. "Maar alle beslissingen die hij neemt, dat is niet van Ajax. Ajax zit heel anders in de wedstrijd, hij past ook helemaal niet bij Ajax", meent De Snor.

