Wesley Sneijder: 'Flikker op! AZ gaat winnen van Ajax'

Wesley Sneijder denkt dat Ajax-trainer Francesco Farioli een enorme inschattingsfout heeft gemaakt, door een B-elftal op te stellen tegen Eintracht Frankfurt. Niet alleen ging Ajax kansloos onderuit (4-1), ook heeft de nederlaag in zijn optiek gevolgen voor de moraal in de selectie, in de aanloop naar de belangrijke competitiewedstrijd tegen AZ.

Farioli heeft dit seizoen veel succes in de Eredivisie, maar zijn roulatiebeleid blijft onderwerp van discussie. Volgens Sneijder is het tijd om ‘eens op te houden met dat rouleren’. “Ze kunnen zogenaamd geen drie wedstrijden in een week aan. Flikker op! Sorry dat ik het zeg. Deze wedstrijd had er prima tussen gepast. Er zat vanavond gewoon meer in! Je zag ook dat het even ging lopen, toen Godts, Taylor en Traoré erin kwamen. Er had absoluut meer in gezeten. Je speelde vanavond ook niet tegen Barcelona of Real Madrid, toch?”

“Een goed resultaat had je ook mee kunnen nemen naar zondag, dat geeft ook weer een boost”, zegt Sneijder over de aankomende wedstrijd tegen AZ. “Ik ga je nog wat vertellen. Laten we hopen dat AZ vanavond wint (van Tottenham Hotspur, red.). Die treffen dan deze tegenstander (Ajax). AZ wint van hen. Dat durf ik hier te zeggen.”

