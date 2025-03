Ajax-supporters gaan helemaal los, Boskamp denkt aan bijzondere spelersruil bij Feyenoord - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax vierde zijn 125-jarig bestaan met een groot feest in Amsterdam, waarbij duizenden supporters de binnenstad rood kleurden met vuurwerk en gezang. Ondertussen droomt Jan Boskamp van een transfer van Sem Steijn naar Feyenoord, waarbij hij een spelersruil met Ramiz Zerrouki voorstelt om de prijs te drukken. In de Eredivisie blijft PSV het meest waardevolle team, ondanks een mindere fase. Verder heeft NAC Breda groen licht gekregen voor de verbouwing van het Rat Verlegh Stadion, en Johan Derksen uitte kritiek op de spitspositie van het Nederlands elftal.

© X: Ajax Life

Ajax viert 125 jaar met vuurwerk en gezang

Artikel gaat verder onder video

Het 125-jarig bestaan van Ajax werd groots gevierd door de supporters. Duizenden fans verzamelden zich in de binnenstad van Amsterdam, waar ze vuurwerk afstaken en zongen. De festiviteiten zorgden voor verbazing bij toeristen en een indrukwekkend schouwspel in de stad. Lees hier meer over het feest.

© Imago/Realtimes

Boskamp droomt van Steijn bij Feyenoord

Jan Boskamp ziet graag dat Sem Steijn naar Feyenoord komt en stelt voor om Ramiz Zerrouki in de deal te betrekken om de prijs te drukken. Steijn is momenteel de topscorer van de Eredivisie en zou een waardevolle aanwinst zijn voor de Rotterdammers. Lees hier meer over Boskamps voorstel.

© Imago/realtimes

PSV blijft meest waardevolle team in Eredivisie

Ondanks een mindere fase blijft PSV het meest waardevolle team in de Eredivisie volgens de nieuwste Estimated Transfer Value-update. De selectiewaarde van de Eindhovenaren blijft hoog, ondanks recente nederlagen. Lees hier meer over de ETV-update.

© Imago

NAC Breda krijgt groen licht voor stadionverbouwing

NAC Breda heeft groen licht gekregen van de gemeente voor de verbouwing van het Rat Verlegh Stadion. De capaciteit zal toenemen en de club hoopt hiermee jaarlijks miljoenen euro's te besparen. Lees hier meer over de plannen van NAC.

© Talpa/Imago/Realtimes

Derksen hekelt spitspositie bij Oranje