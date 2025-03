Ajax wint nipt van Almere, Koeman zonder Aké tegen Spanje - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax heeft met een minimale 0-1 overwinning op Almere City de voorsprong op PSV vergroot tot acht punten. Ondanks de winst was het spel van de Amsterdammers niet overtuigend. Ondertussen kreeg Ronald Koeman slecht nieuws over Nathan Aké, die geblesseerd is geraakt en de Nations League-wedstrijden tegen Spanje waarschijnlijk moet missen. Verder zijn er geruchten over een mogelijke toptransfer voor Sam Beukema, die in de belangstelling staat van grote clubs als Chelsea en Inter.

Matig Ajax wint nipt in Almere en zet PSV op grotere achterstand in titelstrijd

Ajax heeft met een kleine zege op bezoek bij hekkensluiter Almere City verder afstand genomen van PSV. Een vroege treffer van Kenneth Taylor bleek voldoende om de drie punten mee te nemen naar Amsterdam: 0-1. Lees hier het volledige verslag.

Koeman krijgt slecht nieuws over 53-voudig Oranje-international

Ronald Koeman kan tijdens het Nations-League tweeluik met Spanje waarschijnlijk niet beschikken over Nathan Aké. De verdediger raakte geblesseerd tijdens een FA Cup-duel van Manchester City tegen Plymouth Argyle. Lees hier meer over de blessure van Aké.

Strijd om Ihattaren barst los: 'Meerdere clubs hebben zich gemeld'

Mohamed Ihattaren geeft toe dat meerdere clubs zich voor hem gemeld hebben bij zijn zaakwaarnemer. De 23-jarige middenvelder is goed bezig bij RKC Waalwijk en vertelt over de interesse van andere clubs. Lees hier meer over de toekomstplannen van Ihattaren.

Toptransfer lonkt voor Sam Beukema: 'Premier League-grootmacht voegt zich bij geïnteresseerden'

Sam Beukema lijkt zich op te kunnen maken voor een fraaie transfer. De 26-jarige verdediger van Bologna staat volgens Italiaanse media in de belangstelling van verschillende grote clubs, waaronder Chelsea. Lees hier meer over de interesse in Beukema.

Opmerkelijk interview van Jeroen Rijsdijk, die tótáál niet onder de indruk is van Ajax