Arsenal vijf dagen na galavoorstelling in Eindhoven niet langs Manchester United

Arsenal heeft zondagavond gelijkgespeeld tegen Manchester United. De naaste achtervolger van Liverpool kon niet voorkomen dat de achterstand op de koploper dit weekend groeide naar vijftien punten: 1-1. United kwam op slag van rust op voorsprong via een prachtige vrije trap. Na rust stond aan de basis van de gelijkmaker voor Arsenal.

Bij Arsenal voerde manager Mikel Arteta één wijziging door ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen PSV afgelopen week (7-1). Linksback Myles Lewis-Skelly, die tegen PSV aan rood ontsnapte, moest plaats maken voor Riccardo Calafiori. Jurriën Timber speelde zoals gebruikelijk in de basis. Bij United mochten Joshua Zirkzee en Matthijs de Ligt vanaf het begin spelen. Spits Rasmus Højlund, die al 19 (!) wedstrijden niet gescoord had, nam plaats op de bank.

De eerste helft gaf een eenzijdig beeld. Arsenal had de bal en United plooide ver terug, hopend op een snelle counter. Dat leverde Arsenal veel balbezit op, maar nauwelijks kansen. Eén van de counters van United leverde op slag van rust een vrije trap op net buiten het strafschopgebied. De aanvoerder van United, Bruno Fernandes, nam plaats achter de bal en schoot de vrije trap vervolgens prachtig binnen: 1-0.

Na rust was het wedstrijdbeeld hetzelfde. Arsenal drong aan, maar kwam maar moeizaam tot kansen. United kreeg in de omschakeling wel een goede kans, maar de hakbal van Zirkzee werd knap gepareerd door doelman David Raya. In de 74e minuut kwam Arsenal dan toch langszij. Timber dribbelde het strafschopgebied in en legde de bal terug op Rice, die hard raak schoot via de binnenkant van de paal: 1-1. Daarna kreeg United via de ingevallen Højlund twee goede kansen, maar zoals het bijna hele seizoen lukte het de spits niet om te scoren. Fernandes was in de absolute slotfase het dichtst bij, maar Raya redde in twee instanties op de inzet van de Portugees.

Komende week spelen beide teams een Europese thuiswedstrijd. Arsenal zal het, waarschijnlijk met veel andere spelers, opnemen tegen PSV in Londen. Manchester United gaat na het 1-1 gelijkspel in Spanje in Manchester proberen de kwartfinale van de Europa League te bereiken tegen Real Sociedad.

