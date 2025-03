Arteta is het spuugzat en stormt weg bij interview na Man United – Arsenal

Mikel Arteta was behoorlijk gefrustreerd na afloop van het gelijkspel van Arsenal op bezoek bij het ploeterende Manchester United (1-1). The Gunners leden daarmee voor de derde keer op rij puntverlies in de Premier League en zagen het gat naar koploper Liverpool groeien tot vijftien punten.

Arsenal kende afgelopen week een zeer prettige avond in de Champions League. De Londenaren gingen in de heenwedstrijd van de achtste finale van het toernooi op bezoek bij PSV en wonnen met liefst 1-7 in Eindhoven. In de hoop om Liverpool, dat voor afgelopen weekend met een wedstrijd meer gespeeld een voorsprong van dertien punten had op Arsenal, niet nog verder uit zicht te raken, hoopte Arteta dat zijn ploeg daar gevolg aan zou geven op bezoek bij het dolende Manchester United.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Roy Keane totaal niet onder de indruk: 'Vergeet Liverpool!'

Toch ging alles niet zoals Arsenal hoopte, aangezien Bruno Fernandes de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong zette. In de tweede helft wist Declan Rice de stand nog wel gelijk te trekken, maar een winnaar kwam er niet meer. Daardoor zag Arteta, die onlangs nog aangaf dat het grote gat geen reden is om de titel op te geven, de marge van Liverpool groeien naar vijftien punten. Arsenal heeft nog wel een wedstrijd tegoed.

LEES OOK: Arsenal vijf dagen na galavoorstelling in Eindhoven niet langs Manchester United

Na afloop van het gelijkspel op Old Trafford verschijnt Arteta voor de camera’s van Sky Sports. Aan het einde van het interview krijgt de Spanjaard het verzoek om nog één vraag te beantwoorden. “Ik moet je vragen naar de titelstrijd. Het gat is nu vijftien punten, is dat te veel?”, vraagt de interviewer aan de trainer. Arteta heeft duidelijk geen zin om hier antwoord op te geven. “Nee bedankt”, zegt hij terwijl hij wegstormt bij het interview vandaan.

🎥 Mikel Arteta looks fuming, and LEAVES his post-match press conference EARLY, after being asked to talk about the title race… 😡🇪🇸

pic.twitter.com/H5gZ7rzrrM — DailyAFC (@DailyAFC) March 9, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Doelpuntenmaker Jurriën Timber begint na monsterzege op PSV meteen over Ajax

Arsenal-verdediger Jurriën Timber was extra gebrand op een zege op PSV, vanwege zijn verleden bij Ajax.