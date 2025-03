Roy Keane totaal niet onder de indruk: 'Vergeet Liverpool!'

Roy Keane is totaal niet onder de indruk van Arsenal, dat zondag met 1-1 gelijkspeelde tegen Manchester United. The Gunners kunnen de achtervolging op het Liverpool van Arne Slot maar beter als verloren beschouwen en zich richten op het vasthouden van de tweede plaats, zo stelt de Ierse analist bij Sky Sports.

Arsenal haalde vorige week genadeloos uit in Eindhoven, waar PSV in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League met 1-7 van de mat werd geveegd. Zondag was de ploeg van Mikel Arteta echter niet bij machte om het hevig teleurstellende Manchester United van Ruben Amorim te verslaan. Bruno Fernandes zette The Red Devils op slag van rust op voorsprong, na de pauze maakte Declan Rice - op aangeven van Jurriën Timber - nog wel gelijk, maar een zege zat er niet in voor de nummer twee van de Premier League.

"Ze maakten er zeven deze week", verwijst Keane in zijn analyse naar de wedstrijd in het Philips Stadion, "maar vandaag speelden ze zonder swagger. Op het einde had je het gevoel dat United het nog zou winnen. Ik vraag me echt af waar Arsenals mentaliteit gebleven was, ze moesten toch ruiken dat United te pakken was? Ze waren helemaal niet streetwise, in de slotfase lag het helemaal open."

Door het gelijkspel bedraagt de achterstand van Arsenal op koploper Liverpool inmiddels vijftien punten, al hebben de Londenaren wel een wedstrijd minder gespeeld. Zo dreigt Arteta, die zijn elftal de voorbije twee seizoenen naar de tweede plaats leidde, wéér naast de landstitel te gaan grijpen. "Ze hebben de laatste jaren progressie geboekt, maar de volgende stap is het moeilijkst om te zetten", weet Keane. "Ik zie hier geen team staan, vergeet Liverpool! Ze moeten zich meer zorgen maken om de teams die onder ze staan", besluit het Manchester United-icoon.

"Forget Liverpool, be worried about the teams behind you!"



Roy Keane was far from impressed by Arsenal's performance at Old Trafford. pic.twitter.com/9m27tlVIzb — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 9, 2025

