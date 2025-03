Danny Koevermans zwaar ontdaan bij De Eretribune: ‘Ik heb dit voor het eerst meegemaakt…’

Danny Koevermans is zaterdagavond zwaar ontdaan aangeschoven in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN. De oud-profvoetballer en analist vertelt dat hij een bijzonder zware middag achter de rug heeft als scheidsrechter.

Koevermans had zaterdagmiddag als scheidsrechter de leiding bij de wedstrijd Nivo Sparta - GRC 14 (1-1) in de Tweede Klasse, het vijfde amateurniveau in het Nederlands amateurvoetbal en het zevende voetbalniveau van Nederland. Het was voor de oud-spits een bewogen middag. “Ik zit nog redelijk in de emotie”, biecht Koevermans meteen op.

Koevermans legt uit dat er veel tumult ontstond op en langs het veld, nadat de bezoekers van GRC 14 diep in blessuretijd een gelijkmaker forceerden. “Als er in de laatste seconde een gelijkmaker valt, dan heeft de scheidsrechter het altijd gedaan, omdat de blessuretijd dan te lang zou hebben geduurd.”

De boosheid aan de zijde van de thuisploeg was ook gelegen in een discutabele beslissing van Koevermans aan het begin van de tweede helft. De arbiter keurde de 2-0 van Nivo Sparta af, omdat de bal voorafgaand aan het doelpunt de achterlijn zou hebben gepasseerd. “Er was een hoekschop waarbij de bal waarschijnlijk achter de achterlijn is geweest. Dat wist ik niet zeker. De bal viel in het strafschopgebied. Ik denk dat ik acht of negen meter van de achterlijn af stond, dus ik kon het niet goed zien. Als je het niet zeker weet, moet je niet fluiten.”

“Ik heb nu voor het eerst meegemaakt wat het is om beschimpt en respectloos bejegend te worden te worden vanaf de zijkant…”, vervolgt Koevermans. “Het bleef heel lang 1-0. Uiteindelijk kwam er in de laatste minuut nog een counter. Die laat je dan lopen, want anders heb je al helemaal de poppen aan het dansen. Nu had ik de poppen sowieso aan het dansen, want het werd nog 1-1… Daarna floot ik meteen af.”

“Er was heel veel emotie vanaf de zijkant. Van trainers, van verzorgers, van beschonken supporters van de thuisclub…”, gaat Koevermans verder. “Ze zijn natuurlijk hartstikke emotioneel, want het is hun Champions League. En ik benader het ook als mijn Champions League. Ik denk dat als ik de regels had moeten hanteren, er aan de zijkant wat gele kaarten waren gevallen. Het was heel emotioneel. Ik laat het dan gaan, omdat ik de emoties ook wel snap.”

“Je hoort dat er continu rumoer is. Toen ik het veld afliep werd er een gele kaart naar beneden gegooid en werd ik beschimpt”, omschrijft Koevermans de sfeer langs het veld. “Ik zit nu nog steeds in de emotie. Uiteindelijk heb ik ook gewoon goed geholpen, maar die bal over de lijn heb ik dan gemist. Daar bal ik als een stekker van, want het was dan 2-0 geweest.”

