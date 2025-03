Farioli keihard aangepakt na uitschakeling, Italiaanse media slaan alarm om Giménez - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax-trainer Francesco Farioli ligt onder vuur na de uitschakeling van zijn team in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. De Italiaanse coach besloot met een B-elftal aan te treden, wat leidde tot een 4-1 nederlaag en veel kritiek. Ondertussen maken Italiaanse media zich zorgen over Santiago Giménez, die na zijn overstap van Feyenoord naar AC Milan in een vormcrisis lijkt te verkeren. Verder is er nieuws over Jordan Henderson, die na een jaar afwezigheid weer is opgeroepen voor de Engelse nationale ploeg.

© Imago

Farioli keihard aangepakt na uitschakeling

Francesco Farioli heeft 'de naam en het imago van Ajax internationaal beschadigd', schrijft Valentijn Driessen na de uitschakeling in de Europa League. De Italiaanse trainer stuurde een B-elftal het veld op tegen Eintracht Frankfurt, wat resulteerde in een 4-1 nederlaag. Lees hier meer over de kritiek op Farioli.

© Imago

Italianen slaan alarm vanwege Santiago Giménez

Santiago Giménez begon goed aan zijn avontuur bij AC Milan, maar een maand na zijn overstap van Feyenoord is de Mexicaan hopeloos uit vorm geraakt. In Italië wordt zelfs alarm geslagen vanwege de doelpuntendroogte van de spits. Lees hier meer over de situatie van Giménez.

© Imago

Henderson terug bij Engelse nationale ploeg

Jordan Henderson is na een jaar afwezigheid weer opgeroepen voor de Engelse nationale ploeg. De Ajax-middenvelder mag zich na het weekend melden voor de WK-kwalificatieduels met Albanië en Letland. Lees hier meer over de terugkeer van Henderson.

© Imago

Ajax zorgt voor verbazing

Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, is van mening dat Nederlandse clubs Europese wedstrijden serieus moeten nemen. Ajax-trainer Francesco Farioli besloot echter om zijn basiself compleet overhoop te gooien voor het treffen met Eintracht Frankfurt. Lees hier meer over de reactie van Jan de Jong.

© Imago/Realtimes

Mourinho hekelt 'some guy from Holland'