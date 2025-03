Mourinho hekelt 'some guy from Holland' na Europa League-exit Fenerbahçe

José Mourinho is na de uitschakeling van zijn Fenerbahçe in de Europa League, door toedoen van Rangers FC, niet te spreken over de Nederlandse VAR tijdens de return op Ibrox: Pol van Boekel. De Portugese trainer speculeert zelfs over een complot bij de UEFA om hem het leven zuur te maken sinds zijn veelbesproken woede-uitbarsting richting Anthony Taylor na de Europa League-finale van 2023, die Mourinho een schorsing van vier wedstrijden opleverde.

Fenerbahçe slaagde er op Ibrox in om de 1-3 thuisnederlaag van de heenwedstrijd ongedaan te maken. Voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski trof tweemaal doel namens de Turkse topclub en was zo in zijn eentje verantwoordelijk voor de 0-2 eindstand. In de daardoor noodzakelijke verlenging werd niet meer gescoord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Dusan Tadic en twee van zijn ploeggenoten faalden vanaf de stip, omdat namens Rangers alleen Ianis Hagi niet raak schoot bereikten de Schotten uiteindelijk de kwartfinale van de Europa League.

Op de afsluitende persconferentie beklaagt Mourinho zich over de arbitrage. "We hadden drie penalty's moeten krijgen", meent de Portugees. "En anders toch zeker twee of eentje, maar het is vreemd als je er helemaal geen krijgt." Voor de camera's van TNT Sports zinspeelt Mourinho zelfs over een mogelijk complot tegen hem, als gevolg van zijn woede-uitbarsting richting Taylor nadat hij met AS Roma in 2023 de Europa League-finale verloor van Sevilla. "Ik kan alleen maar hopen dat alles wat mijn team dit seizoen vanaf dag één in Europa is overkomen, geen gevolg is van die finale in Boedapest. Ik hoop dat het puur willekeurig is."

In de ogen van The Special One wordt zijn elftal dit seizoen stelselmatig benadeeld in Europa. "We spelen dit seizoen niet in de Champions League vanwege een penalty in minuut 120 tegen Lille die alleen de VAR zag", verwijst Mourinho naar de voorrondes van het miljardenbal. In de competitiefase van de Europa League had Fenerbahçe volgens Mourinho juist een penalty verdiend tegen Manchester United (1-1), en ook in Glasgow voelt hij zich bestolen. "De VAR van vandaag wordt gezien als een van de besten ter wereld, some guy from Holland, Van Boekel. Hij heeft niet één van drie penalty's gezien, ik hoop dat dat willekeurig was. Ik ben destijds geschorst geweest, ik hoop maar dat het nu allemaal voorbij is."