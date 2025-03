FC Twente-supporters keren zich tegen Oosting, Nederland kan beter verliezen van Spanje - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

FC Twente-supporters hebben hun onvrede geuit over trainer Joseph Oosting na een teleurstellende 2-6 nederlaag. De kritiek richt zich niet alleen op Oosting, maar ook op het technische beleid van de club. Ondertussen wordt er gespeculeerd dat het voor het Nederlands elftal gunstiger kan zijn om te verliezen van Spanje in de Nations League, omdat dit een makkelijkere route naar het WK 2026 zou kunnen betekenen. Verder is er interesse van FC Barcelona in Feyenoord-talent Givairo Read, en heeft Feyenoord te maken met een blessuregolf die de selectie blijft teisteren.

FC Twente-supporters keren zich massaal tegen Joseph Oosting

Na een zware 2-6 nederlaag tegen Feyenoord is de kritiek op FC Twente-trainer Joseph Oosting flink toegenomen. Supporters zijn ontevreden over zijn keuzes en het technische beleid van de club. De onvrede richt zich ook op technisch directeur Arnold Bruggink. Lees hier meer over de situatie bij FC Twente.

Nederland kan in de Nations League beter verliezen van Spanje

Het lijkt paradoxaal, maar het Nederlands elftal zou er baat bij kunnen hebben om te verliezen van Spanje in de Nations League. Dit zou namelijk een makkelijkere route naar het WK 2026 kunnen betekenen. Lees hier waarom verliezen gunstig kan zijn.

Givairo Read speelt zich in de kijker bij Feyenoord

Givairo Read heeft indruk gemaakt bij Feyenoord en zou in de belangstelling staan van FC Barcelona en Liverpool. De jonge vleugelverdediger voldoet aan veel criteria die FC Barcelona nastreeft. Lees hier meer over de interesse in Read.

Blessuregolf blijft Feyenoord teisteren