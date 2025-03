Feyenoord vernedert FC Twente, Ajax niet langs AZ - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Feyenoord heeft een indrukwekkende 2-6 overwinning geboekt op FC Twente, met uitblinkers Ayase Ueda en Igor Paixão. In Amsterdam eindigde de jubileumwedstrijd van Ajax tegen AZ in een 2-2 gelijkspel, waarbij beide teams met tien man eindigden na rode kaarten voor Anton Gaaei en Alexandre Penetra. Verder zorgde de arbitrage van Dennis Higler voor veel ophef, en werd hij na afloop stevig bekritiseerd.

© Imago

Feyenoord vernedert FC Twente: 2-6 zege, prachtwedstrijd voor Ueda en Paixão

Feyenoord heeft de op papier moeilijke uitwedstrijd bij FC Twente overtuigend met 2-6 gewonnen. De wedstrijd kende meerdere uitblinkers en dat waren bij de Rotterdammers Ayase Ueda (2 goals), Igor Paixão (een hattrick) en Givairo Read (3 assists). Aan de zijde van de Enschedeërs presteerde Sem Steijn goed met twee doelpunten. Ook mocht Aymen Sliti bij zijn debuut in de Eredivisie scoren. Lees hier meer over de wedstrijd.

© Imago

Ajax niet langs AZ op veelbewogen jubileumfeest in Amsterdam

Met een 2-2 gelijkspel tegen AZ heeft Ajax haar jubileumduel niet in winst kunnen omzetten. De eerste helft leverde maar weinig spektakel op, maar in de tweede helft ging het helemaal los. Na de gelijkmaker van Anton Gaaei moest de Deen met rood van het veld, terwijl na de rode kaart van Alexandre Penetra de vlam even in de pan sloeg. Uiteindelijk zetten Ibrahim Sadiq en Oliver Edvardsen de eindstand met twee late treffers de eindstand op het bord. Lees hier meer over de wedstrijd.

© ESPN

Ajax-assistent krijgt woedeaanval in het publiek, fans kijken verbijsterd toe

Een assistent-trainer van Ajax is met een rode kaart weggestuurd tegen AZ. Felipe Sánchez Mateos kreeg tweemaal geel van scheidsrechter Dennis Higler. Zodoende moest Mateos plaatsnemen op de tribune, tot zijn grote woede. Lees hier meer over het incident.

© ESPN

Jordy Clasie haalt keihard uit na Ajax - AZ: 'Bizar, werkelijk waar schandalig'

Jordy Clasie haalt na afloop van het 2-2 gelijkspel tussen Ajax en AZ stevig uit naar scheidsrechter Dennis Higler. De 33-jarige aanvoerder van de Alkmaarders noemt het optreden van de leidsman 'echt bizar' en stelt dat AZ de drie punten mee had genomen als Alexandre Penetra niet zijn tweede gele kaart zou hebben gekregen, een fout die Higler op het veld zelfs zou hebben toegegeven. Lees hier meer over de uitspraken van Clasie.

© ESPN

Ajax - AZ ontspoort volledig: twee rode kaarten, Martens roept spelers naar de kant