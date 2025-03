Halilovic vol onbegrip over slechte beslissing: 'Een duidelijke rode kaart'

vindt het onbegrijpelijk dat geen rode kaart kreeg na diens overtreding op de Kroaat. De verdediger van Heracles Almelo gleed uit en stapte na een herstelpoging vol op het been van de Kroatische Fortuna Sittard-middenvelder, die vervolgens niet meer verder kon.

Het ongelukkige moment tussen Rots en Halilovic gebeurde op de helft van Heracles. De linksback van Heracles gleed weg op de slechte grasmat in Sittard, probeerde het vervolgens te herstellen en stapte daarna vol op het been van Halilovic. Volgens ESPN-commentator Vincent Schildkamp een 'buitengewoon ongelukkig moment'.

Na afloop van de wedstrijd wordt Halilovic gevraagd hoe het met zijn been gaat. "Ik denk dat het wel goed is. Ze hebben vijf, zes hechtingen geplaatst om alles dicht te krijgen, dus het is oké", steekt de Kroaat van wal in gesprek met ESPN. "Ze hebben het goed gedaan en we gaan het morgen zien. Ik was een klein beetje in shock toen ik een open gat in mijn been zag en toen ik mijn bot zag. Ik wilde doorspelen, maar misschien was dit de beste beslissing."

Halilovic hield een flinke wond over aan het duel met Rots, die 'gewoon' mocht blijven staan. Sterker nog: de linksback van Heracles kreeg niet eens een kaart. Tot onbegrip van de Kroaat, die dat ook al tijdens de wedstrijd liet blijken. Na de wedstrijd blijft hij volharden. "Naar mijn mening is dit een duidelijke rode kaart. Ik snap dat hij het niet zo bedoelde, hij gleed uit. Ik denk dat het een slechte beslissing was."

Halilovic ziet Fortuna winnen

Zonder Halilovic, die in de loop van de tweede helft plaatsnam in de dug-out, wist Fortuna met 1-0 te winnen van Heracles. In een draak van een wedstrijd schoot Kristoffer Peterson raak vanaf de strafschopstip. "Ik denk dat we een hele goede tweede helft speelden. We zorgden ervoor dat zij niks konden doen. We hadden zelf twee, drie grote kansen om een doelpunt te maken. Aan het einde van de dag denk ik dat we het verdiend hebben", besluit hij.

