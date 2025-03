Joshua Brenet ontloopt celstraf en doorbreekt stilzwijgen: 'Spijt heb ik zeker'

hoeft tóch niet de cel in vanwege rijden zonder geldig rijbewijs, zo meldt RTV Oost. De verdediger werd een jaar geleden veroordeeld tot één maand gevangenisstraf, maar die straf is in hoger beroep flink afgezwakt. De gevolgen voor Brenet waren destijds groot: FC Twente zette de speler na zijn veroordeling per direct op straat.

Brenet werd in januari 2023 tot twee keer toe betrapt achter het stuur, in Enschede en later opnieuw in Bathmen, terwijl hij op die momenten geen geldig rijbewijs had. Dat was namelijk ingenomen omdat hij drie jaar eerder werd betrapt op rijden onder invloed. Hij moest daarvoor een verplichte cursus volgen, tevens werd zijn rijbewijs op dat moment ongeldig verklaard. FC Twente greep daarop keihard in en nam per direct afscheid van de rechtsback, die inmiddels voor Al-Rayyan (Qatar) uitkomt.

RTV Oost meldt dat Brenet persoonlijk naar Nederland was afgereisd om het hoger beroep in zijn zaak mee te kunnen nemen. In de rechtbank nam de verdediger ook zelf het woord, om uit te leggen wat de zaak voor hem heeft betekend. De regionale zender citeert Brenet als volgt: "Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen, want spijt heb ik zeker. Ik heb ervan geleerd en heb lang op de blaren moeten zitten. Je kunt wel zeggen dat ik er ook littekens aan over heb gehouden." Door zijn veroordeling kon Brenet volgens de zender geen club meer vinden binnen Europa, waardoor hij nu - zonder zijn gezin - in Qatar actief is. Ook zou de gevangenisstraf 'grote gevolgen hebben' voor zijn interlandcarrière. "Brenet staat namelijk op het lijstje van Dick Advocaat, bondscoach van Curaçao, om mee te gaan naar de Gold Cup komende zomer, dat in Amerika wordt georganiseerd." Dat land zou Brenet echter vermoedelijk niet binnen zijn gekomen als hij daadwerkelijk een celstraf had gekregen.

Hof is Brenet genadig: 'Gevolgen zijn al heel groot geweest'

Waar het Openbaar Ministerie ook in hoger beroep voor een gevangenisstraf pleit, heeft het hof een ander besluit genomen. "De rechter vindt dat de voetballer al hard genoeg gestraft is en legt hem een taakstraf van 60 uur op. "De gevolgen zijn al heel erg groot geweest", luidt de onderbouwing.

