Ajax-scout komt het lyrisch rapport terug: 'Uitzonderlijk, dit is een Ajax-speler’

Ilyes Bennane (14) staat er goed op bij Ajax. De piepjonge middenvelder speelt in de jeugdopleiding van Anderlecht, maar werd in het verleden ook gescout door Ajax. In de documentaire Scouting For The Future, die draait om het scoutingproces en de begeleiding van jonge spelers, maakt Ajax er geen geheim van hoe er wordt gedacht over Bennane.

In de documentaire is te zien dat scout Erik Tammer afreist naar de Algarve om een jeugdtoernooi bij te wonen. Op dat moment speelde Bennane nog voor KRC Genk, maar afgelopen zomer werd hij opgepikt door Anderlecht. “Ik heb toch wel een uitzonderlijk interessante speler gezien. Volgens mij is zijn naam Ilyes Bennane”, rapporteert Tammer, waarna het scoutingsrapport te zien is dat hij indient. Hij kent Bennane qua prestaties en potentie de beoordeling ‘B’ toe, op een ‘schaal’ van A tot en met D.

Artikel gaat verder onder video

“Hij is twee jaar jonger dan zijn ploeggenoten en gewoon een van de dragers van het team. Hij is vaardig, is erg handig in de kleine ruimtes en kan daar goed combinatiespel spelen”, luidt de analyse. “Hij scant goed, weet wat er om hem heen gebeurt en speelt geregeld de ballen in één keer door. Hij kan het spel dusdanig versnellen dat er vaak een mogelijke kans uit voortkomt. Absoluut opvolging aan geven, dit is een Ajax-speler.”

Jongste Belgisch jeugdinternational ooit

De verwachtingen rondom Bennane zijn al jarenlang hooggespannen. Hij debuteerde in februari 2024 voor België Onder 15 en werd met zijn dertien jaar en één maand de jongste Belgische jeugdinternational ooit - ruim 20 maanden jonger dan Romelu Lukaku indertijd. Voormalig Anderlecht-jeugdtrainer Jean Kindermans noemde hem al eens een ‘voetbalgenie’. “In al die jaren heb ik nooit zo’n fenomeen gezien.” Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Bennane al meerdere transfers gemaakt: hij speelde al voor KAS Eupen, Standard Luik, Genk en Anderlecht. Opvallend was dat Genk hem afgelopen zomer wegstuurde.

LEES OOK: Nieuwe beelden Huntelaar leggen bloot waarom hij gemist gaat worden door Ajax

Genk: 'Normen en waarden ontbreken'

“Het probleem zat in de entourage”, zei Dimitri De Condé, Head of Football bij Genk, daarover. Koen Daerden, technisch directeur van de Genkse jeugd, stelde: "Als het zo’n talentvolle jongen is, waarom laten we hem dan gaan? Het is een verhaal van normen en waarden. We hebben veel energie in hem gestoken en geloofden in hem, maar er kwam een moment dat het niet langer te managen was."

Volgens de entourage van Bennane was er ‘gewoon’ een sportief discussiepunt: de familie wilde dat Bennane maar één leeftijdscategorie hoger speelde in plaats van twee. Op het veld was duidelijk dat zijn geringe lengte het moeilijk maakte om mee te komen. Bij Anderlecht hoeft Bennane ‘slechts’ één jaar over te slaan; bij Genk waren dat er twee.

'Bennane doet denken aan Bounida'

Het verhaal van Bennane doet volgens Het Nieuwsblad 'denken aan Rayane Bounida', die Anderlecht in 2022 verliet voor Ajax. Beide spelers zijn van Marokkaanse komaf en waren al op jonge leeftijd actief op sociale media. Bennane heeft al ruim 17.000 volgers. “Ook qua type voetballer is Bennane te vergelijken met Bounida. Allebei dragen ze al sinds kleins af aan liefst het nummer tien op de rug. De bal kleeft aan hun snelle voetjes. Ze kunnen op de flanken uit de voeten – Bounida speelt vaak als linksvoor – maar verkiezen een centrale rol als aanvallende middenvelder.”