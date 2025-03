Koeman ziet Dumfries afhaken, Willem van Hanegem uit kritiek op Higler - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ronald Koeman kan geen beroep doen op Denzel Dumfries tijdens de komende Nations League-wedstrijden tegen Spanje. De bondscoach heeft Youri Baas en Mats Wieffer opgeroepen als vervangers. Ondertussen uitte Willem van Hanegem zijn frustraties over het optreden van scheidsrechter Dennis Higler tijdens de wedstrijd tussen Ajax en AZ, waarin volgens hem Ajax te veel voordeel kreeg van discutabele beslissingen. Verder voorspelt Aad de Mos dat Ajax het moeilijk zal krijgen tegen PSV en bekritiseert Henk Spaan de clubcultuur van AZ na het verhitte duel met Ajax.

© Imago

Koeman ziet Dumfries afhaken: Wieffer en nóg een Ajax-speler melden zich bij Oranje

Artikel gaat verder onder video

Ronald Koeman kan in het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League geen beroep doen op Denzel Dumfries. De vleugelverdediger viel zondagavond geblesseerd uit tijdens Atalanta Bergamo - Internazionale en kan daarom niet in actie komen voor het Nederlands elftal. Koeman heeft Youri Baas als vervanger bij de selectie gehaald. De bondscoach heeft ook Mats Wieffer opgeroepen. Lees hier meer over de selectie van Oranje.

© Imago/Realtimes

Willem van Hanegem zit vol met frustraties na Ajax - AZ: 'Laat de competitie wel eerlijk verlopen'

Willem van Hanegem heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad flink zijn frustraties geuit over de gang van zaken in de Eredivisie. Volgens het clubicoon van Feyenoord heeft Ajax dit seizoen ‘te veel makkelijk gegeven’ strafschoppen gekregen en ook ‘op een andere manier geprofiteerd van discutabele beslissingen’. Lees hier meer over de kritiek van Van Hanegem.

© ESPN

De Mos voorspelt 'doodsteek' voor Ajax tegen PSV: 'Een miskoop eersteklas'

Aad de Mos heeft geen hoge pet op van winteraankoop Lucas Rosa. De Spaanse vleugelverdediger maakte in januari de overstap van Real Valladolid naar Ajax, maar heeft de analist niet weten te overtuigen. De Mos spreekt dan ook van een 'miskoop eersteklas'. Lees hier meer over de voorspelling van De Mos.

© Imago

AZ zorgt voor grote walging in Amsterdam: 'Clubcultuur is anti-Ajax, dan word je vanzelf Calimero'