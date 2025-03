Marcus Rashford raakt vlak na rentree bij Engeland record kwijt aan Arsenal-talent

is niet langer de jongste scorende debutant aller tijden in de nationale ploeg van Engeland. In het WK-kwalificatieduel met Albanië, waarin Rashford juist na lange tijd zijn rentree maakt in de nationale ploeg, wordt het record aangescherpt door Arsenal-talent .

Lewis-Skelly (18) is niet de enige debutant vrijdagavond. Op de bank beleeft Thomas Tuchel immers zijn vuurdoop als bondscoach van Engeland. In zijn eerste selectie ruimde de Duitser een plek in voor Rashford, die in maart 2024 zijn laatste interland speelde onder toenmalig keuzeheer Gareth Southgate maar daarna uit de selectie verdween. Rashford, die bij Aston Villa is opgeleefd na een moeizame periode bij Manchester United, begon direct in de basis. Ajax-aanvoerder Jordan Henderson moest genoegen nemen met een plek op de bank.

LEES OOK: Tuchel velt vernietigend oordeel over het Engeland van voorganger Southgate

In 2016 was Rashford 18 jaar en 209 dagen oud toen hij in zijn eerste wedstrijd voor Engeland tot scoren kwam tegen Australië. Dat record is vrijdagavond echter gesneuveld. In de achttiende minuut van het treffen op Wembley zag Jude Bellingham hoe Lewis-Skelly de diepte zocht. De middenvelder van Real Madrid leverde vervolgens een perfecte pass af, die door de jonge Arsenal-verdediger door de benen van de Albanese doelman Thomas Strakosha tot doelpunt werd gepromoveerd. Lewis-Skelly is nu met 18 jaar en 176 dagen de jongste scorende Engeland-debutant aller tijden, zo becijfert databureau Opta.

Wat een debuut van de 18-jarige! 🤩🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#ZiggoSport #ENGALB #WCQ pic.twitter.com/qmNED8T49a — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 21, 2025 18 - Aged 18 years and 176 days, Myles Lewis-Skelly is the youngest player in history to score on his senior England debut, surpassing Marcus Rashford's record of 18 years and 209 days v Australia in May 2016. Rise. pic.twitter.com/wG4M3XLoDV — OptaJoe (@OptaJoe) March 21, 2025

