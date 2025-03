Tuchel velt vernietigend oordeel over het Engeland van voorganger Southgate

Thomas Tuchel heeft daags voor zijn debuut als bondscoach van Engeland een vernietigend oordeel uitgesproken over de prestaties van zijn nieuwe werkgever op het Europees Kampioenschap in Duitsland. Onder zijn voorganger Gareth Southgate reikten The Three Lions weliswaar tot de finale - waarin verloren werd van Spanje - maar volgens Tuchel moet er veel gaan veranderen.

Southgate had de Engelse ploeg acht jaar onder zijn hoede en leidde zijn land naar twee verloren EK-finales (2021 en 2024) én de vierde plaats op het WK van 2018. Afgelopen zomer was Engeland op het EK in Duitsland in de halve finales te sterk voor het Nederlands elftal (2-1), maar bleek de ploeg in de eindstrijd niet opgewassen tegen Spanje. Southgate kondigde daarop zijn vertrek aan, zijn opvolger Tuchel debuteert morgen (vrijdag) op de bank als Engeland het op Wembley opneemt tegen Albanië.

In gesprek met ITV gaat Tuchel in op de manier waarop Engeland zich afgelopen zomer presenteerde in Duitsland. "Nee, ze hadden geen duidelijke speelstijl", zegt de oud-trainer van onder meer Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea en Bayern München. "Het ontbrak aan identiteit, duidelijkheid, ritme, herhaling van patronen, vrijheid voor de spelers en de honger om te winnen", zegt de Duitser. "Zoals ik er tegenaan keek waren ze banger om uitgeschakeld te worden dan dat ze enthousiast en hongerig waren om het toernooi te winnen", aldus Tuchel.

Wat de Duitser betreft komt daar onder zijn leiding verandering in. Engeland moet hét team to beat worden op elk toernooi, betoogt Tuchel. Dat wil hij bereiken met aanvallend voetbal. "Ik denk dat we offensief stijl, structuur en ritme kunnen aanbrengen. We gaan spelers neerzetten op posities waar ze zich prettig voelen, hopelijk kunnen ze hun volledige potentieel benutten", legt Tuchel uit. Zijn eerste indrukken zijn prima: "Ik denk dat we een positieve energie hebben weten te creëren en een buzz voor de wedstrijd van morgen. Het is nu aan ons. Ik moet ervoor zorgen dat mensen in mij en het project gaan geloven."

