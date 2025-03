Farioli onthult emotioneel moment bij Ajax: 'We weten hoeveel het voor hem betekent'

Francesco Farioli gaat in gesprek met de Engelse zender Sky Sports in op de terugkeer van in de nationale selectie van Engeland. Het moment waarop de 34-jarige aanvoerder het nieuws kreeg dat de nieuwe bondscoach Thomas Tuchel hem had opgenomen in zijn 26-koppige spelersgroep was 'echt emotioneel', zegt Farioli.

Henderson verkaste in de winterstop van het seizoen 2023/24 van het Saudische Al-Ettifaq naar Ajax, mede ingegeven door de wens om in beeld te blijven voor de nationale ploeg. Toenmalig bondscoach Gareth Southgate liet de ervaren middenvelder echter links liggen en hield Henderson, tot op heden goed voor 81 interlands namens The Three Lions, buiten zijn selectie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, waar Engeland in de finale werd geklopt door Spanje.

Groot was dan ook de vreugde toen Henderson vorige week te horen kreeg dat Southgates opvolger Tuchel wél een plek voor hem heeft in de selectie voor de WK-kwalificatieduels met Albanië (komende vrijdag, 21 maart) en Letland (maandag 24 maart). "Het was geweldig", zegt Farioli. "We hoorden het 's ochtends, we ontbeten samen en hij kwam met het nieuws. Natuurlijk was het echt emotioneel. Je weet hoeveel het voor hem betekent om terug te zijn in de nationale ploeg."

Farioli looft de invloed die Henderson op de selectie van Ajax heeft en stelt dat ook Tuchel kan profiteren van zijn leiderschap en ervaring. "Hij is een fantastisch persoon, een echte leider. Zijn ervaring, zijn kennis en vooral zijn liefde voor het spelletje is echt uniek." In Engeland reageerde lang niet iedereen enthousiast op de oproep voor Henderson, maar Farioli zegt dat hij niet verrast was. "Nee, ik denk dat hij als speler heel veel brengt. Met zijn mentaliteit en zijn professionaliteit word je gewoon beter. Engeland bouwt aan een nieuw verhaal, ik ben ervan overtuigd dat je zo'n soort speler en vooral zo'n soort mens nodig hebt."

