Mark van Bommel krijgt negatief advies: 'Dat zou een enorme mismatch zijn'

Mark van Bommel zou er niet verstandig aan doen om zijn trainersloopbaan voort te zetten bij NEC, stellen Valentijn Driessen en Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. Gisteren (donderdag) werd duidelijk dat de werkloze trainer een van de kandidaten is om Rogier Meijer komende zomer op te volgen in De Goffert, eerder op de vrijdag bevestigde NEC dat er inmiddels gesprekken hebben plaatsgevonden.

Van Bommel werkte als hoofdtrainer bij achtereenvolgens PSV, VfL Wolfsburg en Royal Antwerp FC. Met die laatste club werd hij in zijn debuutseizoen meteen kampioen van België én veroverde hij de beker. Afgelopen zomer vertrok de oud-middenvelder bij The Great Old, sindsdien zit hij zonder club. hans Kraay junior zegt vrijdagavond op ESPN gebeld te hebben met NEC-directeur Wilco van Schaijk. "Ze hebben nu met hem afgesproken dat ze het even laten inzinken, de eerste indrukken die ze van elkaar hebben. Binnen twee weken hebben ze het volgende gesprek, dit is niet gebaseerd op niets. Dit is niet zomaar een gerucht, dit is echt serieus", aldus Kraay junior.

"Ik denk dat als Van Bommel slim is en gewoon wacht, dan kan hij misschien binnenkort bij AC Milan aan de slag", zegt Verweij lachend. "Daar heeft hij als speler natuurlijk een hele goede indruk gemaakt en volgens mij doet de huidige trainer (Sergio Conceição, red.) het daar nu niet zo heel goed." Driessen komt vervolgens met een zeer duidelijk advies: "Maar hij moet nooit naar NEC gaan... Dat zou een enorme mismatch zijn", meent de chef voetbal van de ochtendkrant. "Het is een geweldige speler geweest en hij moet gewoon met goede voetballers gaan werken. En ik denk niet dat hij blij wordt van het niveau van de spelers die rondlopen bij NEC. Hij wordt daar gewoon niet beter van. Echt niet", bezweert Driessen.

'Je kan niets met NEC, het afbreukrisico is gigantisch'

Verweij herinnert zich hoe Van Bommel in december 2019, halverwege zijn tweede seizoen, vertrok bij PSV. "Dat bleek ook een mismatch, hoewel hij het niet eens zo slecht heeft gedaan in het begin, omdat hij gewoon veel te veeleisend was. Hij vond het helemaal niks hoe het daar in sommige opzichten geregeld was en bemoeide zich met de fysio's en wat nog meer", aldus de journalist. "En als je dan bij NEC komt, dan zal dat nog een tandje minder zijn. Of hij daar niet tegen muren gaat lopen, valt te bezien", zegt Verweij. Driessen haakt in en benadrukt nogmaals dat Van Bommel het 'gewoon niet moet doen'. "De verwachtingen zullen torenhoog zijn, maar je kan niks met NEC. Je wordt geen derde. Niet met Van Bommel, niet met José Mourinho en ook niet met Arne Slot. Het afbreukrisico is gigantisch. Of je moet het voor je plezier doen, maar dit zijn jongens die in de top hebben gevoetbald en willen presteren", besluit Driessen.

