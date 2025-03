Eén speler van Ajax ontving op een haar na prachtig nieuws van Ronald Koeman

Nederland neemt het zondagavond in Valencia op tegen Spanje, met Ian Maatsen als debutant. Na de rode kaart van Jorrel Hato tijdens de eerste ontmoeting tussen beide landen van afgelopen donderdag (2-2), moet Ronald Koeman een vervanger aanwijzen. De keuze van de bondscoach is gevallen op Ian Maatsen, die zijn debuut maakt. Bijna had (Ajax) zijn debuut mogen maken.

Koeman legt voor de camera's van de NOS uit waarom Maatsen de voorkeur krijgt. "Die speelt linksback als hij speelt bij zijn club (Aston Villa, red.)." De bondscoach heeft ook aan een speler van Ajax gedacht. "Youri (Baas, red.) had ik graag zijn debuut gegund, maar een debutant in deze wedstrijd op een positie waar hij niet meer speelt vond ik niet goed. Vandaar Maatsen."

Baas speelde in zijn nog prille carrière vrij veel als linksback, maar werd ook als linksbuiten ingezet en speelt dit seizoen bij Ajax links centraal achterin. Koeman durft het dus niet aan om de 22-jarige speler te laten debuteren op een plek waar hij de laatste tijd amper heeft gespeeld.

Jeroen Stekelenburg vraagt vervolgens aan de bondscoach of het voor Maatsen lastig zal zijn om zijn debuut te maken tegen uitgerekend Europees Kampioen Spanje. "Het kan moeilijk zijn, maar ik denk dat iedereen blij is dat hij de kans krijgt om te spelen." De speler van Aston Villa krijgt Lamine Yamal tegenover zich, die uit lijkt op eerherstel na een mindere wedstrijd in De Kuip.

