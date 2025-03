Dit zei Memphis tegen de scheidsrechter voordat hij een penalty kreeg

vroeg scheidsrechter Clément Turpin om beter op te letten op zijn directe tegenstander, , tijdens de na penalty’s verloren kwartfinale tegen Spanje (3-3) in de Nations League. Dat vertelt hij in een interview met Thierry Boon van de NOS. De spits van het Nederlands elftal, die zijn honderdste interland speelde, kreeg vervolgens een penalty, die hij binnenschoot.

Memphis blikt terug op zijn verloren jubileumwedstrijd: “Natuurlijk is dat zuur. Als je je honderdste speelt, wil je je later herinneren dat je hebt gewonnen.” Memphis keek na zijn wissel vanaf de zijlijn toe hoe Nederland verloor met strafschoppen: “Maar ja, het geluk was aan hun kant, uiteindelijk. Dat is gewoon zonde. Ik denk dat je een goede wedstrijd speelt, dat je strijd blijft leveren. Daar moeten we positiviteit uithalen.”

Boon gaat verder: “Over penalty’s gesproken.” Memphis wordt gevraagd naar de penalty die hij in de 52ste minuut kreeg na een overtreding van Le Normand. Of het een terechte penalty was? De jubilaris zelf vond van wel: “Ik had er in de thuiswedstrijd ook een moeten krijgen, eigenlijk. Heel de wedstrijd, wanneer ik in de zestien kwam, was hij (Le Normand, red.) alleen maar met mij bezig. Hij wist niet waar de bal was. Twee armen om mij heen, heel de tijd tijdens de eerste helft.”

Memphis geeft toe dat hij Turpin een handje hielp voordat hij de strafschop kreeg: “Dus ik zei het al tegen de scheidsrechter in de rust, dat hij een keertje moest kijken. Uiteindelijk was het volgens mij een duidelijke strafschop.” Memphis schoot de strafschop ‘met volle overtuiging’ binnen en maakte zo de 1-1.

