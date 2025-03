De la Fuente betreurt keuze Oranje-publiek, maar begrijpt het wel

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente is niet blij met de manier waarop het Nederlandse publiek ontving tijdens de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Nations League. Dat vertelt hij voor de camera’s van Ziggo Sport. Bij elk balcontact van Huijsen liet De Kuip van zich horen met een fluitconcert.

Huijsen debuteerde donderdag voor het Spaanse nationale elftal, in de wedstrijd in en tegen zijn geboorteland (2-2). De centrale verdediger had dus ook voor Nederland kunnen kiezen, maar hij twijfelde niet. De negentienjarige maakte zich in aanloop naar de heenwedstrijd al niet populair bij het Nederlandse publiek, met uitspraken als: "Zelfs als ze me de komende twintig jaar niet oproepen, blijf ik Spaans.”

Tijdens zijn debuut in De Kuip werd de speler van Bournemouth bij elk balcontact uitgefloten. In aanloop naar de return van zondagavond reageerde zijn bondscoach De la Fuente daarop: “Ik ben iemand die vindt dat je altijd alle voetballers en mensen moet respecteren.”

Toch geeft de Spaanse oefenmeester aan te snappen waar het fluitconcert vandaan komt: “'Echter begrijp ik ook dat het Nederlandse publiek boos was, omdat een geweldige voetballer ervoor heeft gekozen om voor Spanje te spelen. Wij vieren dat hij voor ons heeft gekozen en we zijn heel blij met Dean. Hij is een speler met een grote toekomst voor zich, die veel kan betekenen voor het Spaanse voetbal.”

