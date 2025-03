Nick Olij is het totaal niet eens met analist van ESPN: ‘Wat wil je zeggen, gap?’

pakte zaterdagavond met Sparta Rotterdam een punt tegen PEC Zwolle (1-1). De doelman van Sparta verschilde na afloop met analist Anco Jansen van mening over de krachtsverhoudingen tijdens de wedstrijd.

Nadat er halverwege een doelpuntloze tussenstand op het scorebord stond, scoorden beide teams kort na rust. Olivier Aertssen bracht PEC drie minuten na rust aan de leiding, maar Tobias Lauritsen bracht de score vrijwel onmiddellijk weer in evenwicht.

Olij stond na afloop voor de camera van ESPN en vond dat Sparta de meeste aanspraak maakte op een winnende treffer. “Je krijgt eigenlijk een onnodige goal tegen, een beetje knullig. Gelukkig kun je daar zelf wel van herstellen. Uiteindelijk hebben wij wel de betere kansen gehad, naar mijn idee”, analyseerde de doelman.

Olij werd vervolgens in de rede gevallen door Jansen, die zijn linkerhand op de schouder van de keeper legde en vroeg: “Naar jouw idee?”

“Wat wil je zeggen, gap?”, luidde de wedervraag van Olij aan de analist van ESPN. Jansen: “Nee, dat ben ik echt niet met je eens. PEC heeft het bij vlagen slecht uitgespeeld, maar die hebben echt de betere kansen gehad.”

Olij kon zich overduidelijk niet vinden in de mening van Jansen. “Slecht uitspelen is geen kans. Van zulke momenten hebben wij er dit seizoen echt honderd gehad.”

Jansen benadrukte nogmaals dat PEC ‘echt meer kansen heeft gehad’. “Als er een ploeg tevreden moet zijn met een punt, dan vind ik dat jullie dat moeten zijn”, zegt de analist.

Olij: “Ja en nee. In de laatste fase van de wedstrijd waren we dominant aan de bal en vielen we alleen maar aan. Zij waren alleen maar aan het verdedigen.”

Jansen merkte vervolgens op dat PEC in de slotfase nog de lat raakt via Davy van den Berg. “Ja, maar dat is een momentopname”, luidde het antwoord van Olij. “Hij schiet van twintig meter. Ja, dat doen wij niet.”

Olij en Jansen sloten het interview vervolgens overigens wel af met een innige knuffel.

😂 Nick Olij en Anco Jansen raken in een vermakelijke discussie verwikkeld.



"Wat wil je zeggen, gap?" — ESPN NL (@ESPNnl) March 15, 2025

