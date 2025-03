Opstelling PSV: Peter Bosz gunt pechvogel langverwachte basisrentree

PSV moet zaterdagavond de zure nasmaak van de uitschakeling in de Champions League wegspoelen met een overwinning op RKC Waalwijk. Trainer Peter Bosz heeft zijn opstelling bekendgemaakt.

Voor PSV zijn het veelal teleurstellende weken. Nadat de Eindhovenaren eerst Ajax flink hebben zien weglopen in de Eredivisie, moesten zij ook afscheid nemen van het KNVB-bekertoernooi en de Champions League. Dat laatste ging op vernederende wijze: Arsenal schoot in Eindhoven met scherp en mocht zeven keer juichen (einduitslag: 1-7). De return in Londen was om des keizers baard, maar met een 2-2 gelijkspel zullen de mannen van Bosz daar wel een goed gevoel aan over hebben gehouden.

Nu kan het vizier volledig op de Eredivisie, waar PSV een achterstand van acht punten heeft goed te maken. De Eindhovenaren beginnen zaterdagavond in Waalwijk zoals verwacht met Walter Benítez onder de lat. Mauro Júnior is geblesseerd: voor hem komt Tyrell Malacia in de ploeg. Op de rechterflank zien we de basisrentree van Sergiño Dest, die langdurig geblesseerd was. Olivier Boscagli en Ryan Flamingo completeren de defensie.

Jerdy Schouten speelt door fysieke klachten niet tegen RKC, zijn kompaan Joey Veerman keert wél terug in de basis. De 26-jarige middenvelder vormt een koppeltje met Isaac Babadi.

Ismael Saibari zit op de bank, nadat die deze week niet mee mocht doen tegen Arsenal. “Hij was voor de zoveelste keer te laat. Het was niet de eerste keer en ook niet de vijfde keer. Ik was er klaar mee en heb hem in het hotel gelaten”, zo klonk het van de kant van Bosz. PSV heeft echter al ‘een streep onder de zaak gezet’, zo schreef clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad vrijdag op X. In een gesprek tussen Bosz en Saibari zou de lucht volledig geklaard zijn. Saibari zou met een ‘oplossing’ zijn gekomen, zo liet Bosz weten op zijn persconferentie. Guus Til speelt als nummer tien.

In de aanval zijn er eigenlijk geen verrassingen te noteren. Ivan Perisic start vanaf rechts, terwijl Noa Lang de linkerkant moet bestrijken. Luuk de Jong, die woensdag nog rust kreeg, begint weer in de basis.

Opstelling PSV: Benítez; Dest, Flamingo, Boscagli, Malacia; Veerman, Til, Babadi; Perisic, De Jong, Lang.