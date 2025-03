Bosz zet streep onder kwestie-Saibari: 'Ik heb tegen hem gezegd:...'

keert zaterdagavond terug in de wedstrijdselectie van PSV, dat om 20.00 uur de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk speelt. Trainer Peter Bosz hield de middenvelder voor straf buiten de groep die het midweeks opnam tegen Arsenal, omdat Saibari voor de zoveelste keer te laat was gekomen. De speler heeft zélf een oplossing aangedragen, zo vertelt Bosz daags voor de wedstrijd in Waalwijk.

PSV poetste woensdagavond in Londen het ernstig geschonden blazoen enigszins op. Na de enorme slachtpartij tijdens de heenwedstrijd in Eindhoven (1-7) speelden de Eindhovenaren in de return in het Emirates Stadium verdienstelijk met 2-2 gelijk. Na de wedstrijd legde Bosz uit waarom Saibari niet van de partij was: "Hij was voor de zoveelste keer te laat. Het was niet de eerste keer en ook niet de vijfde keer. Ik was er klaar mee en heb hem in het hotel gelaten", sprak de trainer.

Inmiddels heeft PSV 'een streep onder de zaak gezet', zo twittert clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. In een gesprek tussen Bosz en Saibari is de lucht volledig geklaard: "Hij is met een oplossing gekomen", wordt Bosz geciteerd door Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. "Ik heb tegen hem gezegd: ‘Ik wil van jou horen hoe dit nooit meer gaat gebeuren.' Daarvoor is hij met een plan gekomen. Het belangrijkste was dat hij daar zelf mee is gekomen." Elfrink voegt daaraan toe: "De groep zal hem ook moeten helpen. Hij mag nooit meer te laat komen."

PSV-steunpilaar mogelijk terug in topper tegen Ajax

Bosz kent twee twijfelgevallen voor het duel in Waalwijk, zo wordt vrijdag duidelijk. Het meespelen van Jerdy Schouten en Richard Ledezma is nog een vraagteken. Sergiño Dest zou echter wél kunnen starten. Zeker is dat de wedstrijd voor Mauro Júnior te vroeg komt, ook Ricardo Pepi en Malik Tillman zijn niet van de partij. Laatstgenoemde is wel op de weg terug, zegt Bosz. "Hij moet nog even aan het werk om weer zijn rentree te kunnen maken. Komende weken wordt wel duidelijk of dat tegen Ajax al zou kunnen." PSV speelt op 30 maart, tijdens de eerste speelronde na de interlandbreak, in Eindhoven tegen de Amsterdammers. Ajax is momenteel koploper in de Eredivisie, het gat met nummer twee PSV bedraagt acht punten.

Ismael Saibari heeft een plan om niet meer te laat te komen 👀⏰ — ESPN NL (@ESPNnl) March 14, 2025

