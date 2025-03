Opstellingen FC Twente en Feyenoord: groot spitsenprobleem voor Twente, Hwang is terug bij Feyenoord

De opstellingen van FC Twente en Feyenoord voor de onderlinge wedstrijd van zondagmiddag zijn bekend. Bij beide ploegen worden meerdere wijzigingen doorgevoerd. De wedstrijd tussen Twente en Feyenoord begint om 14.30 uur in De Grolsch Veste.

Twente kampt met een groot spitsenprobleem: Ricky van Wolfswinkel en Sam Lammers ontbreken allebei. Daardoor staat Daan Rots waarschijnlijk in de spits, al is het ook denkbaar dat Sem Steijn die rol op zich neemt. Verder is ook Michal Sadilek er niet bij, waardoor Mathias Kjølø op het middenveld speelt. Taylor Booth lijkt te verhuizen naar de rechterflank, terwijl Michel Vlap op de linkerflank komt te spelen.

Feyenoord moet het stellen zonder de geschorste Dávid Hancko, die wordt vervangen door Gernot Trauner. Op de linkerflank behoudt Hugo Bueno zijn basisplek, ondanks dat Quilindschy Hartman weer inzetbaar is, nadat hij ontbrak tegen Inter (2-1 nederlaag) in de Champions League. Er is goed nieuws op het middenveld: In-Beom Hwang is weer beschikbaar nadat hij zeven officiële wedstrijden miste door blessureleed. De Zuid-Koreaan staat in de basis. Voorin keert Igor Paixão terug van blessureleed, waardoor Aymen Sliti weer uit de basis verdwijnt.

De kraker in Enschede is belangrijk in de strijd om Europees voetbal. Twente kan Utrecht op basis van doelsaldo van de derde plek stoten, indien wordt gewonnen. Feyenoord kan bij een zege juist de vierde plek overnemen van Twente en de aanval inzetten op de derde plek. De ploeg van Robin van Persie heeft sowieso nog een wedstrijd tegoed.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Lagerbielke, Kuipers; Kjølø, Steijn, Besselink; Booth, Rots, Vlap.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Trauner, Bueno; Smal, Hwang, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

