Vincent Schildkamp ergert zich aan ‘navelstaarderig, zielig persoon’ bij Oranje

Vincent Schildkamp heeft zich geërgerd aan de wijze waarop donderdagavond tijdens het Nations League-duel tussen Nederland en Spanje (2-2) bejegend werd door de supporters van Oranje.

Huijsen kwam in de slotfase van de eerste helft binnen de lijnen voor Pau Cubarsí en werd bij zijn entree meteen getrakteerd op een fluitconcert. Ook bij zijn eerste balcontacten klonk er stevig gefluit in De Kuip, welk gefluit daarna niet meer ophield.

Het gefluit kwam Huijsen toe omdat hij geboren werd in Nederland, op vijfjarige leeftijd verhuisde naar Spanje en uiteindelijk opteerde voor een interlandcarrière bij La Roja. Dat wordt hem kennelijk nagedragen door een (groot) deel van de aanwezige Oranje-fans.

“Dat is echt van een kleinzieligheid die echt ongeëvenaard is”, stelt Schildkamp, commentator en verslaggever van ESPN, na afloop in het televisieprogramma Voetbalpraat. “Als je dat doet, ben je wel echt een navelstaarderig, zielig persoon. Dat je zo’n jongen van negentien ziet staan en besluit: laten we hem eens lekker gaan uitfluiten.”

“Die jongen moet toch lekker zelf weten of hij voor Spanje speelt of voor Nederland”, vervolgt Schildkamp. “Als hij een beter gevoel heeft bij Spanje, moet die jongen lekker voor Spanje gaan voetballen.”

