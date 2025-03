PSV-sterkhouder deelt mee in sportieve malaise: 'Topclubs komen niet meer voor hem'

Het spel van PSV-verdediger tegen sc Heerenveen kan analisten Tommie van der Leegte en Mario Been niet bekoren. De Franse verdediger heeft duidelijk zijn tekortkomingen als hij onder druk komt te staan, zo luidt de conclusie.

PSV had een comfortabele 2-0 voorsprong tegen sc Heerenveen, toen de thuisploeg de aansluitingstreffer van de Friese ploeg moest slikken. Boscagli liet zich, na een verkeerde inschatting, door de benen spelen door Levi Smans, die vervolgens de 2-1 binnenschoot. Tot grote onvrede van trainer Peter Bosz, bij wie de frustratie zichtbaar was.

Het spel van de verdediger komt ook ter sprake in De Eretribune op ESPN. "Opbouwend is hij geweldig, maar als je op deze manier gaat verdedigen in de Premier League, dan zit je na twee weken op de bank", stelt oud-PSV-speler Van der Leegte. Hij heeft een geweldig jaar gehad bij PSV, maar toen stonden ze niet onder druk. Als dat wel het geval is, dan zie je ook zijn tekortkomingen. Dan wordt het wel moeilijk bij een topclub. Die komen sowieso niet meer voor hem, denk ik."

Afgelopen zomer kon Boscagli de overstap maken naar het Engelse Brighton & Hove Albion. Hoewel de 27-jarige Fransman, die in Eindhoven beschikt over een aflopend contract, zelf dolgraag de transfer wilde maken, stak PSV daar een stokje voor. Van der Leegte denkt dat het goed is dat die transfer niet doorging, aangezien de linkspoot het nog wel eens lastig zou kunnen krijgen in Engeland. "Als je bij een middenmoter in het buitenland zit, dan sta je ook weleens onder druk. Dan krijgt hij het toch zwaar, zeker in Engeland."

Boscagli heeft baat bij vijfmansverdediging

College-analist Been heeft wel een oplossing voor de tekortkomingen van Boscagli. De oud-trainer van Feyenoord denkt dat de Fransman goed zou kunnen aarden in een vijfmansverdediging. "Boscagli als middelste man met twee echte mandekkers om hem heen. Dan komen zijn voetballende kwaliteiten enorm aan bod. Zijn passing van achteruit is heel goed. Alleen als je naar het verdedigende aspect kijkt, dan vind ik dat hij enorm tekortkomt", voegt hij tot besluit toe.

🥜😳 Levi Smans deelt een panna uit bij Olivier Boscagli en brengt de spanning terug: 2-1#psvhee — ESPN NL (@ESPNnl) March 8, 2025

